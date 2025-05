Für den VfL Kaufering wird es ganz eng

17 Punktspiele in Folge blieb der FC Stätzling in der Bezirksliga-Runde ungeschlagen, seit dem 19. Oktober 2024 ist das Team um die Spielertrainer Loris Horn und Raffael Semke ohne Niederlage - und daran konnte auch der VfL Kaufering nichts ändern. In Stätzling handelte sich der Landesligist mit dem 1:3 eine schwere Hypothek fürs Rückspiel ein.

Der Druck, den die Stätzlinger insbesondere nach der Pause ausübten, wurde durch die beiden Treffer von Markus Böck und Daniel Palluch belohnt. Kauferings Trainer Franco Simon forderte von seinen Schützlingen unmittelbar danach: „Ordnet euch wieder und bleibt ruhiger.“ Als kurz darauf Paul Ansorge der Anschlusstreffer gelang, schien der VfL wieder in der Spur zu sein. Doch in der Nachspielzeit gelang Vincent Stegmiller noch das 3:1 für die Stätzlinger.

Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 615

Tore: 1:0 Markus Böck (58.), 2:0 Daniel Palluch (64.), 2:1 Paul Ansorge (67.), 3:1 Vincent Stegmiller (90.+1)