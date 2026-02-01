Für den VdS Nievenheim geht die Mission Klassenverbleib weiter

Thomas Boldt möchte für die Rückrunde an der Defensive arbeiten. – Foto: Markus Becker

Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt drei Punkte, der rettende 14. Rang ist fünf Punkte entfernt. „Uns ist bewusst, wie schwierig es wird, in der Liga zu bleiben. Aber wir nehmen die Herausforderung an, um unser Saisonziel zu erreichen“, sagt Trainer Thomas Boldt.

"Großes Problem liegt in der Defensive"

Der VdS konnte die kurze Wintervorbereitung am vergangenen Sonntag gegen Union Nettetal II erfolgreich mit einem 6:1-Sieg abschließen. In den Testspielen hatte der Coach ein Auge auf die Aspekte, bei denen sich sein Team noch dringend verbessern muss: „Unser großes Problem liegt in der Defensive, wir machen zu viele individuelle Fehler, zudem müssen wir disziplinierter verteidigen. In den Testspielen konnte ich sehr zufrieden sein, vorne konnten wir uns zahlreiche Chancen erspielen und waren gegen Nettetal defensiv sehr souverän. Das bringt uns aber nichts, wenn wir es am Sonntag nicht auf den Platz bringen.“

Noch ist im Abstiegskampf alles möglich für den Aufsteiger, dennoch darf sich der VdS in der Rückserie wenig Fehler erlauben. „Um die Klasse zu halten, müssen wir uns deutlich steigern. Aber wir haben einen großen Zusammenhalt in der Mannschaft, so dass jeder Einzelne den Kampf annimmt. Wir dürfen in keiner Minute die Konzentration verlieren“, warnt Boldt.

Für den neuen Keeper Sebastian Lopez gibt es ein schnelles Wiedersehen mit seinem Ex-Verein SV Uedesheim. In der Winterpause wechselte er innerhalb der Liga zum VdS. Dadurch zwang er aber auch den SVÜ, kurzfristig zu handeln. In der Vorbereitung verletzten sich dazu noch die beiden Torhüter Burak Gürpinar und Kai Domagala. Der Verein fand in Semih Ödemis jedoch schnell Ersatz. Der 21 Jahre alte Keeper war zuletzt vereinslos. In der vergangenen Saison spielte der für die Zweite und Dritte Mannschaft der Sportfreunde Baumberg, zuvor war er aber auch schon beim TSV Norf in der Kreisliga A aktiv. Zudem hatte der SVÜ zum Anfang des neuen Jahres auch einen überraschenden Abgang zu vermelden: Nach nur einem halben Jahr zieht es den talentierten Offensivspieler Marlon Kurth zurück zu den Sportfreunden Vorst in die Kreisliga A.

In der Hinrunde war er für Uedesheim zwar auf 13 Einsätze gekommen, aber im Winter sorgten Maurice Girke (Gnadental) und Maik Ferber (Kapellen) für zusätzliche Konkurrenz. Die beiden wechselten aus der Landesliga nach Uedesheim. Während Ferber am Sonntag sein Debüt erwartet, kommt der erste Rückrundenspieltag für Girke wohl noch zu früh. „Am Ende ist es aber egal, mit welcher Mannschaft wir auf dem Platz stehen. Wir haben trotz der schwierigen Bedingungen eine gute Vorbereitung absolviert und sind verdammt heiß auf den Rückrundenauftakt“, betont SVÜ-Trainer Oliver Seibert.

Noch steht der SV Uedesheim, der in dieser Saison nie tiefer als auf Platz 13 stand, neun Punkte vor Nievenheim. Auch der Relegationsplatz ist noch sechs Zähler entfernt. Für die Neusser bleibt es nicht bei einem Derby: In der Liga trifft der SVÜ direkt danach auf Weißenberg und gleich zwei Mal auf den 1. FC Grevenbroich-Süd (Liga und Kreispokalhalbfinale). „Diese Derbys alle auf einen Schlag zu haben, ist eine große Herausforderung, daher müssen wir am Sonntag sofort konzentriert und kampfbereit in die Rückrunde starten“, hebt Seibert mahnend den Zeigefinger.