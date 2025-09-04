Der TSV Seckmauern musste sich in Ober-Roden mit 0:3 geschlagen geben. – Foto: Joaquim Ferreira - Archiv

Für den TSV Seckmauern ist in Ober-Roden ist nichts zu holen "Geht in Ordnung": Verdiente 0:3-Niederlage bei TS Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt Seckmauern TS Ob.-Roden

Ober-Roden. Eine verdiente Niederlage, aber kein Beinbruch – so lautete die Einschätzung von TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann nach der Mittwochabend-Partie seiner Mannschaft in Ober-Roden. Dort unterlag Seckmauern der heimischen TS mit 0:3 (0:3) und kassierte damit die zweite Saisonniederlage.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Das Ergebnis geht heute absolut in Ordnung. Ich bin trotzdem vor allem mit unserer kämpferischen Leistung im zweiten Abschnitt sehr zufrieden“, erklärte Oppermann. Dabei war die Begegnung schnell entschieden.

Gestern, 19:30 Uhr TS Ober-Roden TS Ob.-Roden TSV Seckmauern Seckmauern 3 0 Abpfiff Sevket Yildirim brachte die Hausherren bereits nach vier Minuten nach einer Ecke in Führung. Elias Klingenmeier erhöhte nach einer Viertelstunde auf 2:0, ehe Luis Roth zum 3:0 (30.) vollstreckte. „Dann war bei uns erstmal der Stecker gezogen und wir waren froh über die Halbzeit“, gab der Spielercoach zu, der zudem auf wichtige Leistungsträger verzichten musste und selbst wegen seiner Roten Karte aus dem Fehlheim-Spiel fehlte.