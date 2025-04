Für den TSV Rain wird die Luft immer dünner

Den 2:0-Erfolg gegen den TSV Rain stufte Pipinsrieds Trainer Sepp Steinberger als insgesamt verdient ein: „Es fällt in die Kategorie Arbeitssieg. Man weiß, dass man in solchen Spielen nicht glänzen kann.“ Das Schlusslicht leistete energischen Widerstand. Was Steinberger nicht sonderlich überraschte: „Bis auf Heimstetten haben sie immer knappe Ergebnisse gehabt. Es war daher klar, dass das keine Geschichte im Vorbeigehen wird.“

Zur Halbzeitpause schien es so, als könnte der TSV Rain in Pipinsried etwas mitnehmen. „Wir haben es sehr gut gemacht und wenig zugelassen. Natürlich muss man auch sagen, dass wir keine eigene Chance hatten“, sagt TSV-Cheftrainer Sven Zurawka. In zwei Situationen kippten die Schiedsrichterentscheidungen zudem nicht in die Richtung seiner Mannschaft. „Nach sieben Minuten bekommt ein Pipinsrieder den Ball im Strafraum an die Hand – da hätten wir einen Elfmeter kriegen können“, so der Rainer Coach. In der 31. Minute hätte der bereits verwarnte Benedikt Lobenhofer nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz gehen können, findet Zurawka.

Nach der Halbzeit kassierte Rain durch Mario Götzendörfer das erste Tor. Nur vier Minuten später musste Keeper Fabian Eutinger erneut den Ball aus dem Tornetz holen: Valdrin Konjuhi legte mit einem satten Schuss ins kurze Eck direkt das 2:0 nach. (jeb, fka) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Patrick Höfer (Nürnberg) - Zuschauer: 298

Tore: 1:0 Mario Götzendörfer (50.), 2:0 Valdrin Konjuhi (54.)