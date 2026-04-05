Für den TSV Mindelheim wird die Luft dünner Kreisligist rutscht auf einen Relegationsrang ab +++ Lautrach gewinnt verrücktes Duell bei den Ostlern +++ Heimertingen verliert den Anschluss von red · Gestern, 15:18 Uhr · 0 Leser

Zwar punktete Trainer Karlheinz Schabel mit dem TSV Mindelheim in Altusried, trotzdem rutschte der Kreisligist in die Abstiegszone ab. – Foto: Robert Prestele

Im Tabellenkeller der Allgäuer Kreisliga Nord herrscht knisternde Spannung, mehr als das halbe Teilnehmerfeld steckt im Abstiegskampf. Da helfen nur Siege wirklich weiter, wie der TSV Mindelheim erfahren musste. Obwohl die Schützlinge von Trainer Karlheinz Schabel mit dem 0:0 beim TSV Altusried punkteten, rutschten sie auf einen Relegationsrang ab. So zog auch der TSV Lautrach-Illerbeuren vorbei, der bei der DJK SV Ost Memmingen mit 5:4 gewann. Einen Rückschlag im Aufstiegsrennen musste der FC Heimertingen mit der 0:3-Niederlage beim SC Rosenberg einstecken.

Im Koppachstadion trennten sich der TSV Altusried und der TSV Mindelheim torlos. Trotz engagierter Leistungen auf beiden Seiten fehlte es im Abschluss an der nötigen Präzision.

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100

Die SG Sontheim/Westerheim hat beim Schluslicht FSV Lamerdingen einen ungefährdeten 5:0-Sieg eingefahren. Bereits in der Anfangsphase brachte Julius Hebel die SG nach Vorarbeit von Tobias Kirchmaier in Führung (7.). Kurz vor der Pause erhöhte Kirchmaier selbst nach Vorlage von Mahfouz Boroh auf 2:0. Zwar sah Boroh in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte, doch auch in Unterzahl blieb Sontheim/Westerheim klar überlegen. Simon Löffler (68.), Maximilian Hebel (79.) und Marc-André Heiß (82.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 110

Der TSV Ottobeuren hat sich beim SV Lachen deutlich mit 4:1 durchgesetzt. Mann des Spiels war Adrian Zuka, der gleich dreimal traf. Zunächst verwandelte er in der 34. Minute einen Foulelfmeter zur Führung und legte nur vier Minuten später das 2:0 nach. Nach dem dritten Treffer durch Luca Werner (49.) erhöhte Zuka in der 58. Minute auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Leon Schmidt mit dem Ehrentreffer für Lachen in der 89. Minute. Drei Zeitstrafen sorgten zwischenzeitlich für zusätzliche Brisanz.

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 170

Der SC Ronsberg hat den Aufstiegsträumen des FC Heimertingen durch den 3:0-Erfolg einen herben Dämpfer verpasst. Tim Albat brachte die Gastgeber in der 19. Minute und erhöhte in der 67. Minute auf 2:0. Nur wenig später stellte Tim Fleschutz den Endstand her (71.). Ronsberg stand defensiv gut und ließ kaum Chancen zu.

Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 130 Der TV Bad Grönenbach feierte einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den TV Boos. Florian Henkel eröffnete in der 18. Minute nach Vorarbeit von Karfala Conde den Torreigen. Philipp Milz erhöhte per Elfmeter auf 2:0 (25.), ehe Kevin Riehle nach erneutem Zuspiel von Conde das dritte Tor folgen ließ (33.). Zwischenzeitlich musste Kevin Kartheininger eine Zeitstrafe absitzen. Den Schlusspunkt setzte Florian Stahl in der 87. Minute mit einem sehenswerten Volleyschuss nach feinem Chipball von Maximilian Müller.Schiedsrichter: Lukas Schön (Egg an der Günz) - Zuschauer: 130

Ein wahres Torfestival erlebten die Fans beim 5:4-Sieg des TSV Lautrach-Illerbeuren bei der DJK SV Ost Memmingen. Emre Kaptan brachte die Ostler zunächst in Führung (27.), doch Stephan Kern glich nur wenig später per Kopf aus. Nach einem verwandelten Elfmeter durch Arthur Ulinez gingen die Memminger erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Alexander Bischof traf zum 2:2, Kaptan brachte die Ostler mit seinem Doppelpack zum 3:2 und 4:2 sogar zum dritten Mal in Front. Dann allerdinngs kippte das Spiel. Bischof per Elfmeter, Tobias Köhl und schließlich Bischof mit seinem dritten Treffer zum 4:5 ließen die Lautracher jubeln.

Schiedsrichter: Stefan Henle (Wuchzenhofen) - Zuschauer: 75





Der TSV Kirchheim hat das Auswärtsspiel beim SV Oberegg mit 3:1 für sich entschieden – trotz eines frühen Rückstands. Markus Maier brachte den SVO bereits in der ersten Minute in Führung. Doch Kirchheim zeigte sich unbeeindruckt: Florian Racaj glich in der 38. Minute direkt per Ecke aus. Noch vor der Pause brachte Daniel Geiger seine Mannschaft nach feiner Kombination in Führung. In der 51. Minute sorgte Geiger mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 75