Für den TSV Legau ist der Titel zum Greifen nahe Kreisligist geht mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung ins Saisonfinale +++ Oberegg macht das halbe Dutzend voll +++ Spannung im Tabellenkeller

Der TSV Legau steht kurz davor, nach 25 Jahren in die Bezirksliga zurückzukehren. Mit zwei Punkten Vorsprung und dem um fünf Treffer besseren Torverhältnis geht der Spitzenreiter der Allgäuer Kreisliga Nord ins Saisonfinale. Der direkte Vergleich gegen den SV Oberegg ist ausgeglichen. Wobei die Oberegger nicht nur gewinnen müssen, sondern sich auch noch ähnlich torhungrig zeigen müssen wie beim jüngsten 6:0-Erfolg gegen die DJK Ost Memmingen. Im Tabellenkeller steht zwar der Abstieg des SV Memmingerberg bereits fest, auf den Plätzen davor geht es aber ganz eng zu. Wer zweiter Absteiger ist und wer in die Abstiegsrelegation muss, ist noch vollkommen offen.



Der TSV Legau machte mit dem 2:0 bei der SG Sontheim/Westerheim einen großen Schritt Richtung Titel. Jonas Prestele brachte den Spitzenreiter bereits in der 9. Minute in Führung. In der 50. Minute erhielt Sontheims Alexander Kirchmaier eine Zeitstrafe, was Legau prompt nutzte. Alexander Schwarz verwandelte einen Elfmeter souverän zum vorentscheidenden 0:2 (55.). Schiedsrichter: Dennis Küttner (Bad Wörishofen/Kirchdorf) - Zuschauer: 150



Der TSV Lautrach-Illerbeuren hat mit dem 5:2 gegen den SC Ronsberg die Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. Der TSV startete bestens, Tobias Köhl traf in der 11. Minute zum 1:0. Stephan Kern erhöhte in der 29. Minute per Freistoß auf 2:0, bevor Alexander Bischof in der 33. Minute das 3:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel machte Bischof in der 51. Minute das 4:0. Nun war Ronsberg am Ziel: Tim Albat verkürzte in der 56. Minute verkürzte auf 1:4 und verwandelte kurz vor Schluss einen Elfmeter. In der Nachspielzeit machte Bischof mit dem 5:2 alles klar. Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 145



Auch der FC Hawangen sammelte einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf und kam beim TV Boos zu einem 1:1. In der 49. Minute brachte Marco Gröner die Booser zunächst in Führung - und netzte in der 69. Minute ein zweites Mal ein. Diesmal allerdings traf Gröner ins eigene Netz. Schiedsrichter: Michael Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen) - Zuschauer: 200



Mit dem 4:2-Erfolg gegen den SV Oberrieden kletterte der TV Bad Grönenbach wieder über den Strich und darf auf den direkten Klassenerhalt hoffen. Zunächst aber sah es nicht gut aus, Simon Keller traf in der 10. Minute zum 0:1. Doch die Grönenbacher schlugen zurück: Markus Einsiedler glich in der 23. Minute aus. Nur vier Minuten später köpfte Florian Henkel zum 2:1 ein. In der zweiten Halbzeit war es erneut Keller, der in der 78. Minute für Oberrieden den Ausgleich erzielte. Doch der TV Bad Grönenbach ließ sich nicht beirren und ging durch einen Elfmeter von Philipp Milz in der 80. Minute erneut in Führung. In der Schlussphase sah Oerriedens Stephan Demmler die rote Karte, die Überzahl nutzte Henri Mestel in der Nachspielzeit zum 4:2-Endstand. Schiedsrichter: Simon Kühnlein (Hindelang) - Zuschauer: 180



Der SV Oberegg trumpfte gegen die DJK SV Ost Memmingen auf und gewann mit 6:0. Peter Müller eröffnete in der 25. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Sebastian Huber. Nur fünf Minuten später erhöhte Huber selbst auf 2:0, Christian Faulstich ließ in der 44. Minute das 3:0 folgen. Ein verwandelte Elfmeter von Lucas Zingerle in der 49. Minute besiegelte das 4:0. Sebastian Huber schnürte seinen Doppelpack in der 59. Minute, bevor Christoph Neher den Schlusspunkt in der 73. Minute setzte. Schiedsrichter: Markus Schwenk (Issing) - Zuschauer: 100



Der TSV Ottobeuren verabschiedete sich mit einem 3:1 gegen den TSV Mindelheim von seinem Heim-Publikum. Riccardo Schulz brachte die Mindelzheimer zwar in der 19. Minute in Führung. Doch Ottobeuren antwortete stark: Der eingewechselte Laurenz Werner glich kurz nach der Halbzeit in der 47. Minute aus, Nicolai Schnitzler hatte die Vorarbeit geleistet. Gregor Mang drehte das Spiel in der 66. Minute mit einem Treffer nach Vorlage von Adrian Zuka. In der Nachspielzeit setzte Laurenz Werner den Schlusspunkt zum 3:1 - auf Zuspiel von Luca Werner. Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 137

Die SG Amberg/Wiedergeltingen musste zwar etwas zittern, am Ende hatte sie den Absteiger SV Memmingerberg aber doch mit 3:1 bezwungen. Richard Geiger brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. Doch die SG Amberg/Wiedergeltingen fand in der zweiten Halbzeit die passende Antwort. Lukas Zink glich in der 61. Minute aus, bevor er in der 70. Minute Leon Schneider bediente, der das 2:1 erzielte. Maximilian Hofmann machte in der 76. Minute den Dreierpack perfekt, ebenfalls nach einer Zink-Vorlage. Damit wahrte die SG ihre Chance, den direkten Abstiegsrang noch zu verlassen.

Schiedsrichter: Ali Aygün (Kaufbeuren) - Zuschauer: 240