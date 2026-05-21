Für den TSGV Waldstetten geht es noch um das Maximale

– Foto: Jani Pless

Zwei Niederlagen zum Saisonfinale hin haben die Stimmung deutlich getrübt beim Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten. Auf Platz sechs abgerutscht ist die Meisterschaft bei drei ausstehenden Spielen, realistisch betrachtet, nicht mehr erreichbar. An diesem Sonntag (15 Uhr) müssen die Waldstetter beim GSV Maichingen antreten und möchten endlich wieder einen Sieg feiern.

Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer hatte nach dem desolaten 1:3 gegen den MTV Stuttgart deutliche Worte an seine Mannschaft gerichtet. Man wolle nach einer insgesamt recht guten Saison nicht am Ende einfach alles herschenken. Selbst hinter dem zweiten Platz, den der TSV Köngen derzeit innehat, liegt man bereits fünf Punkte zurück, nachdem man vor wenigen Wochen noch auf dem ersten Platz gestanden war.

Maichingen wird wohl die Klasse halten, ein bis zwei Punkte fehlen vielleicht noch. Nach dem jüngsten 1:7 gegen Primus Ehningen am vergangenen Wochenende dürften die kommenden Gastgeber jedoch auf Wiedergutmachung aus sein. Ebenfalls Warnung für den TSGV sollte der 3:2-Erfolg der Maichinger gegen den TV Echterdingen eine Woche zuvor sein. Gegen Echterdingen hatte Waldstetten noch vor wenigen Wochen verloren.