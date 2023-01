Für den Trainerjob: Sandro Wagner schnuppert beim FC Bayern München Tipps vom Basketball-Coach

München – 2018 kam Sandro Wagner das letzte Mal als Spieler zum FC Bayern zurück. In einem Jahr beim Rekordmeister lief der gebürtige Münchner 30-mal auf, erzielte neun Treffer und bereitete zwei weitere vor. Jetzt kommt er wieder zum FCB – und zwar zur Basketballabteilung. Wie die Bild berichtet, macht er dort den Trainer-Praktikanten.

„Ich will mich als Trainer breit aufstellen und auch mal Sportart-übergreifend lernen“, sagt Wagner zur eher ungewöhnlichen Art der Weiterbildung. Dort will er von Bayern-Basketball-Coach Andrea Trinchieri lernen. „Andrea Trinchieri ist einer der besten Basketballtrainer, die es in Europa gibt. Er ist Taktik-Freak, hat eine große Empathie, ein sensationeller Typ. Ich bin dankbar, dass ich da lernen darf“, sagt Wagner.

Sandro Wagner: Rückrundenauftakt mit Unterhaching gegen den FC Bayern II