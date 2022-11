Für den Tabellenletzten ist das rettende Ufer wieder in Sichtweite Nach dem souveränen 3:1-Erfolg im Kreis-Duell hat sich der TSV Wachtendonk-Wankum für das Spiel beim PSV Wesel einiges vorgenommen.

Das 3:1 vor zwei Wochen im Kreisderby gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter bescherte dem TSV Wachtendonk-Wankum zumindest einen ersten Lichtschimmer im bis dahin recht düsteren Tabellenkeller der Landesliga. Es war ein elementar wichtiger Erfolg für das Schlusslicht aus der Laerheide, das ansonsten das rettende Ufer wahrscheinlich schon aus den Augen verloren hätte. So beträgt aktuell der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz „nur“ fünf Punkte – noch ist also nichts verloren.

Am Sonntag macht sich das Team von Trainer Markus Müller auf den Weg zum PSV Wesel-Lackhausen (Anstoß 14.30 Uhr). Die Wachtendonker müssen nach Möglichkeit beim Tabellensechsten etwas Zählbares mitnehmen, um in der Liga konkurrenzfähig zu bleiben. Das Zeug dazu hat die Mannschaft. Davon ist auch Markus Müller überzeugt, der das 3:1 gegen Hö.-Nie. als Zeichen eines Aufwärtstrends bewertet. „Wir wissen um die Weseler Heimstärke, gehen aber selbstbewusst ins Spiel und wollen dort drei Punkte mitnehmen“, sagt der Wachtendonker Übungsleiter. Doch auch für den Gastgeber, der zuletzt mit einem 2:0-Sieg in Bedburg-Hau einen großen Schritt ins Tabellenmittelfeld machte, ist diese Begegnung von enormer Bedeutung.