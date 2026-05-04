Für den SV Rödinghausen II wird es wieder enger

Zufriedenheit sieht anders aus: Trainer Florian Langer und der SVR II kassieren eine 0:2-Niederlage. – Foto: Andreas Gerth

Der SV Rödinghausen II muss in der Westfalenliga den Blick wieder verstärkt in den Rückspiegel richten. Das Team von Trainer Florian Langer unterlag daheim mit 0:2 (0:1) gegen den Rangdritten SC Peckeloh und hat nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

„Unter dem Strich war es ein verdienter Erfolg für Peckeloh“, erkannte Langer nach dem Spiel an. Die Gäste ließen sein Team zunächst nicht zur Entfaltung kommen und der SVR II konnte sich beim zweimal glänzend parierenden Torhüter Sebastian Kropp bedanken, dass er nicht früh in Rückstand geriet. Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeber dann besser zurecht und hatten aus dem Spiel heraus auch Möglichkeiten, in Führung ging letztlich aber doch der SCP. In der 45. Minute fälschte Andi Mehmeti einen Schuss ab, der Ball flog nach oben und trudelte ins Tor, während Keeper Kropp in die andere Ecke unterwegs war – ein denkbar unglücklicher Gegentreffer zu einem unglücklichen Zeitpunkt.

Abschlüsse sind zu unplatziert

Der SVR II versuchte nach dem Seitenwechsel zu reagieren, hatte mehr Ballbesitz und kam zu guten Chancen durch Damian Bittner und Moritz Brasas, die aber beide zu unplatziert abschlossen. „Das war etwas fahrlässig“ meinte Langer. Für die Entscheidung sorgte in der 80. Minute der Ex-Herforder Dimitrios Nemtsis, der in der 80. Minute nach einer Ecke aus schwieriger Position in den Winkel zum 0:2 traf. „Das war schon Qualität“, meinte Langer anerkennend. Danach ließ der Gast nichts mehr anbrennen.