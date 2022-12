Vor dem fußballerischen Abschluss des Jahres: Trainer Björn Holenberg (v. l.) sowie seine Co-Trainer Paul Huxohl und Thomas Kleine sehen den SVR II gut vorbereitet. – Foto: Joel Beinke

Für den SV Rödinghausen II steht das letzte Spiel in diesem Jahr an Das Team vom Wiehen erwartet Westfalia Kinderhaus. Der Gast aus Münster sorgte in seinen beiden letzten Partien für Furore.

Es sind noch einmal 90 Minuten zu absolvieren, dann steht für den SV Rödinghausen II die Winterpause an. Am Sonntag um 14.30 Uhr erwartet das Team von Trainer Björn Hollenberg auf dem Kunstrasen am Häcker Wiehenstadion den SC Westfalia Kinderhaus – es ist zugleich das erste Spiel der Rückrunde in der Westfalenliga.

Die Vorbereitung auf die Partie musste diesmal weitgehend ohne Hollenberg erfolgen, weil dieser unter der Woche krankheitsbedingt außer Gefecht war. „Aber das haben unsere Co-Trainer Thomas Kleine und Paul Huxohl gut erledigt.“ Der Gast aus Münster steht in der Tabelle als Siebter drei Punkte vor dem SVR II auf Rang zehn. Im Hinspiel siegte Kinderhaus mit 1:0. "Gefühlt ist Kinderhaus aktuell das formstärkste Team der Liga"