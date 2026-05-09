Für den SV Germania Grefrath ist der Aufstieg zum Greifen nah

Zuletzt gewann Grefrath zu Hause gegen den SV Glehn, nun geht’s nach Wevelinghoven. – Foto: Norbert Jurczyk

Mehr Spitzenspiel geht kaum: Wenn der SV Germania Grefrath am Sonntag beim BV Wevelinghoven antritt, treffen nicht nur zwei Topteams der Kreisliga A aufeinander – beide Mannschaften spielen auch um enorm wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Wevelinghoven ist ungemein formstark

Die Ausgangslage verspricht Hochspannung: Tabellenführer Grefrath benötigt nur noch einen Punkt, um den Aufstieg perfekt zu machen. Sollte Verfolger Büttgen parallel verlieren, wäre der Sprung nach oben sogar unabhängig vom eigenen Ergebnis geschafft. Doch auch für Wevelinghoven steht enorm viel auf dem Spiel. Die Gastgeber befinden sich aktuell mitten im Rennen um die Aufstiegsplätze, könnten bei einer Niederlage aus den Top drei rutschen. Mit fünf Siegen in Folge geht Wevelinghoven als formstärkstes Team der Liga in das Topspiel.

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf beiden Seiten. „Wir können am Sonntag aufsteigen und wollen das natürlich auch“, sagt Grefraths Trainer Jörg Gartz. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Woche sei die Mannschaft hoch motiviert. „Der Kader ist voll, alle sind heiß auf das Spiel und es werden auch viele Zuschauer aus Grefrath mitkommen.“ Trotz der komfortablen Ausgangslage erwartet Gartz allerdings ein schwieriges Spiel: „Wevelinghoven ist natürlich ein starker Gegner, da müssen wir uns strecken. Aber genau solche Spiele haben wir in dieser Saison bislang gut gelöst.“ Grefrath verlor bislang nur ein Saisonspiel und punktete ansonsten konstant. „Dementsprechend zuversichtlich sind wir, dass wir einen Punkt holen und in Wevelinghoven aufsteigen.“

Und selbst, wenn es in Wevelinghoven noch nicht klappt, am Aufstieg zweifeln die Grefrather mittlerweile nicht mehr. „Wir gehen zu 100 Prozent davon aus, dass der Aufstieg klappt. Die Frage ist nur, wann“, sagt Gartz. Damit der SV nicht aufsteigt, müsste er alle übrigen drei Spiele verlieren, die Verfolger alle ihrer vier Spiele gewinnen beziehungsweise sich im direkten Duell die Punkte teilen und sonst hoch gewinnen.

Feier würde spontan stattfinden

Eine große Feier sei bislang trotzdem noch nicht geplant. „Erst mal müssen wir den Punkt holen“, sagt Gartz lachend. „Dann werden wir wahrscheinlich mit ein paar Kästen Bier die Kabine auseinandernehmen und später in Grefrath spontan weiterfeiern.“ Doch auch Wevelinghoven geht mit breiter Brust in die Partie. Trainer Markus Stupp berichtet von einer starken Trainingswoche mit 25 Spielern auf dem Platz. „Wir freuen uns total auf das Spiel. Es werden viele Zuschauer erwartet, das ist genau die Art von Partie, auf die man sich freut.“ Vor allem die Bedeutung für das eigene Team macht das Duell für ihn so besonders. „Wir brauchen die Punkte eigentlich noch dringender als Grefrath. Im Moment haben wir den Aufstieg noch in der eigenen Hand. Wenn wir verlieren, können wir abrutschen und sind plötzlich auf andere angewiesen – das wollen wir vermeiden.“

Dabei weiß Stupp genau, worauf es gegen den Spitzenreiter ankommen wird. Zwar gewann Wevelinghoven zuletzt beim TuS Grevenbroich, überzeugte dabei aber erst nach der Pause. „Die erste Halbzeit war unterirdisch. Mit so einer Leistung haben wir gegen Grefrath keine Chance“, sagt Stupp. „Nach der Pause war es deutlich besser. Aber gegen Grefrath reichen keine guten 45 oder 70 Minuten. Wir müssen endlich unsere Leistung über 90 Minuten auf den Platz bringen.“