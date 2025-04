Für den SV Budberg startet die heiße Phase

Viele Budberger hatten am Tag nach Ostermontag noch frei, dementsprechend ausgiebig wurde die erfolgreiche Titelverteidigung im Kreispokal gegen den SV Scherpenberg (4:1) im Kreise der Mannschaft noch gefeiert, ohne zu sehr in Euphorie zu verfallen. Denn sechs Spieltage vor dem Saisonende liegt der volle Fokus auf dem Aufstiegsrennen in der Landesliga.

Für den Sechser endete im Derby eine zweimonatige Leidenszeit. In den letzten zwölf Minuten gegen den SVS zeigte der 112-fache Oberliga-Spieler direkt wieder seine Qualitäten und bewies, warum er im bisher inkonstanten Jahr 2025 so schmerzlich vermisst wurde. Ein im Fuß eher unwahrscheinlicher Innenbandriss setzte den früheren Ratinger seit dem GSV-Derby vom 16. Februar außer Gefecht. Seit dem Ermüdungsbruch im Mittelfuß zu Beginn seiner Zeit in Budberg im Jahr 2022 war es erst die zweite schwerere Verletzung des 26-jährigen Linksfußes.

„Es war eine Hängepartie, im Training immer mal besser, dann wieder schlechter. Das Comeback im Rahmen des Pokalsiegs war natürlich super. Der Fuß ist noch nicht bei 100 Prozent, aber die letzten sechs Spiele bekomme ich noch hin“, gibt sich Eckhardt optimistisch, ohne etwas überstürzen zu wollen. Bis zur Startelf fehlen noch zwei bis drei Wochen, als Joker könnte der Achsenspieler am Sonntag an der Seite von Mike Terfloth, der auch zurückkehren wird, erneut wichtig werden.

Es geht um den Aufstieg

Schon jetzt blickt Eckhardt gespannt auf den Endspurt. „Tim Wilke hat es passend formuliert: Am Wochenende steht das Halbfinale an, in Frintrop dann das erste von fünf Finals. Wir haben nichts zu verlieren und würden mit Platz drei schon die beste Serie der Vereinsgeschichte spielen.“ In Budberg wäre somit „alles in bester Ordnung. Trotzdem wollen wir es noch mal versuchen.“

Wilke kann abgesehen von den Langzeitverletzten beim ersten Heimspiel vor der neu errichteten Tribüne auf einen vollen Kader zurückgreifen. Der Coach erinnert an die ähnliche Situation nach dem letzten Doppelschlag gegen den 1. FC Lintfort.

„Damals haben wir gegen Klosterhardt unser schlechtestes Spiel abgeliefert. Die Mannschaft ist am Zug und will nachlegen. Es wird unbequem, aber wir sind mal wieder dran mit einem guten Heimspiel über 90 Minuten“, sagt der Budberger Trainer.