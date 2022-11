Für den SV Allmersbach gibt es nichts zu holen Fußball-Landesligist unterliegt gegen den TSV Heimerdingen mit 0:4.

Der SVA tat sich von Beginn an schwer und kam kaum in die Zweikämpfe. Die Heimerdinger waren präsenter und besaßen klare Vorteile. Nach neun Minuten hatten die Gastgeber Glück, dass Lars Ruckh nur das Außennetz traf. Fünf Minuten später legte Ruckh den Ball per Kopf mustergültig für seinen Sturmkollegen Michele Ancona auf, der mit einem satten Schuss das 1:0 erzielte.

In der 22. Minute nahm Ruckh den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor an und donnerte den Ball aus der Drehung zum 2:0 ins Netz. Erneut Lars Ruck (28.) per Kopf und Tom Schlichting mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (40.) hatten Chancen, den Vorsprung auszubauen. Die SVA-Fußballer mühten sich zwar, doch klare Möglichkeiten waren in der ersten Halbzeit Fehlanzeige.

In der 52. Minute erhöhten die Heimerdinger durch einen von Ancona verwandelten Foulelfmeter auf 0:3. Damit war die Partie fast schon gelaufen. In der 63. Minute parierte Heimerdingens Keeper Maik Risch einen Schuss von Max Scholze. Nach der anschließenden Ecke ging ein Kopfball von Tim Fuchslocher knapp am Tor vorbei. Bezeichnenderweise waren dies die ersten torgefährlichen Allmersbacher Aktionen. In der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Haris Gudzevic nach einem Konter den 4:0-Endstand. Während sich Heimerdingen auf Platz drei verbesserte, rutschte der SVA auf Platz 16 ab.

