Für den SV 07 Nauheim geht es um Platz zwei

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV 07 Nauheim. Zu den Nauheimern hat uns Alexander Stumm, der Trainer der Blau-Weißen, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung in unserer Mannschaft ist sehr gut. Trotz der vielen Veränderungen haben wir ein starkes, harmonisches Klima im Team, das uns durch die gesamte Hinrunde getragen hat."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

Was lief gut und was lief schlecht?

"Positiv ist vor allem, dass wir uns als Mannschaft schnell gefunden haben. Zwar haben wir durch zahlreiche Abgänge etwas an individueller Qualität verloren, doch der Teamgeist ist stärker denn je – und die Tabelle bestätigt das. Natürlich gab es auch schwierigere Phasen, aber insgesamt können wir zufrieden sein."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Ein Abgang steht bereits fest: Selcuk Karadeniz wechselt zu Türk Rüsselsheim II. Zugänge sind geplant, und die entsprechenden Gespräche laufen derzeit."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen und versuchen, uns noch weiter zu steigern. Unser klares Ziel ist es, eine noch bessere Rückrunde zu spielen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Für mich ist Türk Rüsselsheim schon Meister ! Als Absteiger sehe ich Klein-Gerau sowie SKG Bauschheim."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.