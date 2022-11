Für den Sonntags-Kracher ist alles bereitet Bezirksliga: Die beiden Topteams Rot-Weiss Wittlich und Schweich geben sich vor dem direkten Duell keine Blöße.

SV Schleid – SV Lüxem 2:1 (2:0)

Mit dem sechsten Sieg in Folge verteidigte der spiel- und kampfstarke Aufsteiger aus der Eifel zum Hinrundenabschluss seinen ausgezeichneten dritten Platz. In einem Spiel auf Augenhöhe entschieden die Effizienz und die individuelle Klasse von Tim Hartmann sowie Sebastian Ting über den Ausgang der Partie.

Mit einem Schnittstellenpass von Ting auf Hartmann legte der SV Schleid bereits nach sechs Minuten vor. Als Nils Thörner in der 16. Minute mit einem Foulelfmeter am Pfosten scheiterte, wurde die Partie intensiver und spannender, doch Schleid übernahm spätestens mit dem 2:0 durch Kapitän Ting, der einen satten Distanzschuss aus 22 Metern ins reche Eck platzierte, wieder das Kommando (33.). Nach Wiederbeginn besann sich Lüxem auf seine läuferischen Qualitäten und kam durch den 1:2-Anschlusstreffer von Nils Valerius, der eine Flanke von Raphael Ney verwertete, in die Partie zurück (52.). Lüxem blieb offensiv gefährlich, doch der SVL spielte seine Umschaltmomente zu unsauber aus. Ein Freistoß von Thörner segelte knapp am Pfosten vorbei.

„In der ersten Halbzeit waren wir giftiger in den Zweikämpfen, haben den Takt vorgegeben und blieben dominant. Wir hätten aber 3:0 führen müssen. So machten wir es unnötig spannend, auch, weil Lüxem Moral bewies und eine gute zweite Halbzeit gespielt hat. Alles in allem ist der Sieg aber verdient“, war Schleids Trainer Taner Weins ob des elften Saisonsiegs zufrieden. Lüxems Coach Oliver Hongla sprach von einer unglücklichen Niederlage: „Schleid hat es geschafft, leidenschaftlich und kompromisslos zu verteidigen.“

SG Daleiden – SG Saartal Trassem 1:1 (0:1)

Als „am Ende leistungsgerecht“ bezeichnete Saartals Trainer Heiko Niederweis das 1:1 in Arzfeld. Während Trassem die Chance verpasste, mit einem Sieg am SV Konz dranzubleiben, bleiben die Westeifeler nach sieben ungeschlagenen Partien Tabellensiebter.

Thomas Beck verwertete eine tolle Vorarbeit von Lukas Kramp in der achten Minute zur Gästeführung. Die Gäste blieben dominant und hatten mit Nicolas Jakobs Lupfer auf das Tornetz sowie einem Kopfball von Dominik Lorth gegen die Latte (25.) weitere Möglichkeiten nachzulegen. Nach 30 Minuten kamen die Hausherren zwingender in die gutklassige Partie und brachten sich in der 69. Minute ins Spiel zurück. Der eingewechselte Spielertrainer Andreas Theis vollendete nach einer Musterkombination über drei Stationen eine Ablage von Musa Bah aus 16 Metern zum Ausgleich. Doch auch die Gäste blieben gefährlich, besaßen durch Beck, dessen Schuss im letzten Moment noch abgeblockt wurde, sowie Kramp, dessen Schlenzer aus zwei Metern noch abgefälscht wurde, beste Chancen, die Partie selbst zu entscheiden. In den Schlussminuten vergaben aber auch Manuel Mombach sowie Theis, dessen Kopfball knapp am langen Pfosten vorbeisegelte, Möglichkeiten für einen Daleidener Sieg.

„Am Ende waren wir dem 2:1 näher, doch beide Mannschaften können mit dem Punkt leben. Es war ein intensives und gutes Spiel von beiden Teams“, sah Daleidens Sturmjuwel Mombach ein gerechtes Ergebnis. Heiko Niederweis lobte sein Team: „Wir haben die beste erste Halbzeit seit langem gespielt und eine Leistungssteigerung gegenüber den letzten Partien gesehen. Wir haben die letzten zwölf Minuten mit zehn Mann alle Situationen sehr gut verteidigt.“ Nico Ockfen hatte in der 78. Minute Gelb-Rot gesehen.

SG Geichlingen – TuS Mosella Schweich 0:3 (0:3)

Die Mosella blieb ihrer Linie treu und machte den 15. Saisonsieg in Folge bereits im ersten Durchgang klar. „In der ersten Halbzeit waren wir extrem effizient, haben von den vier, fünf sehr guten Möglichkeiten drei zu Toren genutzt. Julius Kalweit scheiterte in der 30. Minute am Geichlinger Torwart. Es wäre das 4:0 gewesen. Auch wenn wir danach die Partie verwaltet und zwei Gänge herausgenommen haben, haben wir rein gar nichts zugelassen“, zeigte sich Schweichs Trainer Thomas Schleimer zufrieden.

Jens Schneider hatte die Gäste nach Vorarbeit von Valentin Frick in Führung gebracht (11.). Als Eliah Dick nach Flanke von Alexander Schwarz am langen Pfosten stehend auf 2:0 erhöhte, war die Partie nach 21 Minuten vorentschieden. Eric Reuter, der nach der Verletzung von Stephan Schleimer erneut von Beginn an ins Sturmzentrum gerückt war, machte nach einem Pressschlag mit einem überlegten Schuss ins Eck zum 3:0 den Deckel drauf (37.). Für den Tabellendrittletzten war es bereits die 13. Saisonniederlage.

SV Konz – SG Geisfeld 1:2 (1:0)