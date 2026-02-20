Für den SC Kapellen gilt: Wie gewonnen, so zerronnen

Auch im Auf- und Abstiegskampf der Landesliga, Gruppe 1, steckt der Teufel womöglich im Detail. Auf dem Spielfeld hatte die 1. Spvg. Solingen-Wald zum Rückrunden-Auftakt am 1. Februar auf heimischer Anlage vollkommen überraschend mit 1:2 gegen das Kellerkind VfB Hilden II verloren. Und weil es in der Woche darauf auch im Stadtderby beim TSV Solingen eine 0:1-Niederlage setzte, war der einstmals recht komfortable Vorsprung des lange so souveränen Tabellenführers auf den ersten Verfolger SC Kapellen vor der Karnevalspause auf überschaubare sechs Punkte zusammengeschmolzen.
Doch inzwischen sind es wieder neun Zähler. Denn weil die Hildener bei ihrem Sieg in Lukas Lier einen Akteur aus der eigenen Oberliga-Mannschaft eingesetzt hatten, dessen Spielsperre nach der fünften Gelben Karte noch nicht abgelaufen war, gab das Verbandssportgericht dem Einspruch der 1. SpVg Solingen-Wald statt und wertete die Partie mit 2:0 Toren und drei Punkte für den Neuling aus der Klingenstadt.
Und das hat Auswirkungen auf die Lage an beiden Enden der Tabelle. Hildens „Zweite“, die trotz (finanzbedingt) extrem angespannter Personallage mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet war, übernimmt die Rote Laterne vom FC Remscheid. Doch obwohl damit nach dem TVD Velbert (Rückzug) angesichts des eigenen Elf-Punkte-Vorsprungs wohl ein weiterer direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenverbleib entscheidend distanziert ist, findet es der für die DJK Gnadental als Trainer tätige Sebastian Michalsky „schade, dass etwas korrigiert wird, dass sportlich ausgetragen wurde. Ich bin dann eher auf der Seite der Mannschaft, die verliert, es geht hier ja nicht um Doping oder Betrug. Aber ich kann natürlich auch die sportliche Leitung in Solingen verstehen. Die müsste sich sicher schlimme Vorwürfe gefallen lassen, wenn am Ende genau diese drei Punkte zum Aufstieg fehlen.“ In Kapellen kommentiert der Sportliche Leiter Jörg Ferber die für den SCK unerfreuliche Entwicklung betont nüchtern. „Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Wir können es eh nicht beeinflussen.“
Aber selbstverständlich weiß er um die entgangene Chance: „Es wäre natürlich top gewesen: Wald spielt am 1. März gegen uns und nur eine Woche später beim Tabellendritten DV Solingen, danach hätten wir punktgleich sein können.“ Doch auch so will er Platz eins noch lange nicht abschreiben. „Fakt ist, Solingen-Wald hat zwei Mal verloren – und der Druck ist immer noch groß bei denen.“
Den Fauxpas der Verantwortlichen in Hilden, wo bis Anfang Oktober Kapellens ehemaliger Trainer Toni Molina als Sportlicher Leiter in der Verantwortung stand, hat er ohne Häme zur Kenntnis genommen. „Klar, das ist ausgesprochen dumm, aber die Regularien sind halt wirklich nicht einfach. Da kommen viele Faktoren zusammen. Darum beschäftigen sich bei uns auch immer mehrere Leute mit diesen Dingen.“ Grundsätzlich gilt dabei: Ein Akteur ist nach der fünften Gelben Karte für das nächste Match seines Vereins gesperrt – und zwar in allen Spielklassen im Zuständigkeitsbereich des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) von der Oberliga bis zur Kreisliga C. Klingt einfach, ist es aber nicht. Wie gesagt: Der Teufel steckt auch hier im Detail – vielmehr in den entsprechenden Paragrafen.