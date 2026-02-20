Für den SC Kapellen gilt: Wie gewonnen, so zerronnen

Aber selbstverständlich weiß er um die entgangene Chance: „Es wäre natürlich top gewesen: Wald spielt am 1. März gegen uns und nur eine Woche später beim Tabellendritten DV Solingen, danach hätten wir punktgleich sein können.“ Doch auch so will er Platz eins noch lange nicht abschreiben. „Fakt ist, Solingen-Wald hat zwei Mal verloren – und der Druck ist immer noch groß bei denen.“

Den Fauxpas der Verantwortlichen in Hilden, wo bis Anfang Oktober Kapellens ehemaliger Trainer Toni Molina als Sportlicher Leiter in der Verantwortung stand, hat er ohne Häme zur Kenntnis genommen. „Klar, das ist ausgesprochen dumm, aber die Regularien sind halt wirklich nicht einfach. Da kommen viele Faktoren zusammen. Darum beschäftigen sich bei uns auch immer mehrere Leute mit diesen Dingen.“ Grundsätzlich gilt dabei: Ein Akteur ist nach der fünften Gelben Karte für das nächste Match seines Vereins gesperrt – und zwar in allen Spielklassen im Zuständigkeitsbereich des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) von der Oberliga bis zur Kreisliga C. Klingt einfach, ist es aber nicht. Wie gesagt: Der Teufel steckt auch hier im Detail – vielmehr in den entsprechenden Paragrafen.