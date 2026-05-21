Für den Neustart: Thomas Wörle wird neuer Trainer von Preußen Münster

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und der Trennung des sieglosen „Feuerwehrmannes" Alois Schwartz (59) hat der SC Preußen Münster Anfang der Woche seinen neuen Trainer präsentiert: Thomas Wörle (44) wird neuer Cheftrainer der Adlerträger und soll den Neuaufbau der Münsteraner gestalten.
Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie & Kommunikation, erklärt, dass man trotz des Abstiegs gut aufgestellt sei. Man befinde sich in einer Aufbauphase, sehe sich aber im nächsten Jahr stärker aufgestellt, als noch vor zwei Jahren. „Im ersten Jahr nach einem Abstieg und mit einem neuen Trainer geht es dennoch zunächst darum, sich zu stabilisieren, die Idee des Trainers zu implementieren und ein gutes Team zu werden.
Thomas Wörle stehe „für ehrliche Arbeit, eine gute Kultur, für Entwicklung und Ambition", so Kittner weiter. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die anspruchsvolle Aufgabe des Umbruchs in einer neuen Liga im ersten Schritt meistern werden, um dann im zweiten Schritt innerhalb der nächsten drei Jahre, parallel zur Weiterentwicklung des Clubs mit dem dann fertiggestellten LVM-Preußenstadion, die Rückkehr in die 2. Bundesliga anzustreben. Es ist dabei wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, dass der erste Schritt die Voraussetzung für den Zweiten ist."
Sportdirektor Jan Uephaus ergänzt: „Thomas kennt die 3. Liga und ihre Herausforderungen und hat bewiesen, dass er sie meistern kann. Bei der Entscheidung waren uns vor allem drei Säulen wichtig, die das Profil unseres neuen Trainers umreißen und die Thomas erfüllt: Eine aktive Spielweise, eine konsequente Spielerentwicklung und die Verankerung einer Leistungskultur. Eine aktive Spielweise mit und gegen den Ball soll jungen und hungrigen Spielern die Möglichkeit geben, sich in einem stabilen Gerüst weiterzuentwickeln. Fleiß, Bodenständigkeit und das Bewusstsein, sich alles hart erarbeiten zu müssen, sind dafür die Basis. Diese Werte teilt unser neuer Trainer."
Thomas Wörle sagt: „Nach sehr offenen und vertrauensvollen Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir schnell klar, dass ich diese Aufgabe annehmen möchte. Preußen Münster ist ein echter Traditionsverein mit einer starken Fanbase und einem interessanten Entwicklungspotential. Die letzten Jahre verliefen sehr erfolgreich, doch nun gilt es, den Abstieg mit all seinen Begleiterscheinungen in die richtigen Bahnen zu lenken. Es ist nicht die Zeit, um zu weit in die Zukunft zu blicken, sondern Tag für Tag hart dafür zu arbeiten, den erforderlichen Umbruch zu meistern, dem Club in der 3. Liga Stabilität zu verschaffen und dann Schritt für Schritt ein neues Team aufzubauen. Ich würde mich als bodenständig und ambitioniert bezeichnen und sehe diese Eigenschaften auch beim SC Preußen. Ich bin hochmotiviert, diese große Herausforderung im Team anzugehen und freue mich darauf, die Menschen im Verein kennenzulernen."
Thomas Wörle stamm aus dem schwäbischen Krumbach und absolvierte nach seiner Juniorenlaufbahn beim VfB Stuttgart und FC Augsburg 97 Zweitliga-Spiele für die Kickers Offenbach und die SpVgg Greuther Fürth. Im Alter von nur 28 Jahren musste Wörle seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Daraufhin trainierte Wörle für neun Jahre (2010-19) die Damenmannschaft des FC Bayern München, mit der er zweimal deutscher Meister und einmal DFB-Pokalsieger wurde. 2021 wechselte er zum SSV Ulm, mit dem er den direkten Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga schaffte. Seit März 2025 war Wörle ohne Verein.