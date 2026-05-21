Für den Neustart: Thomas Wörle wird neuer Trainer von Preußen Münster Ehemaliger Erfolgstrainer des SSV Ulm kommt an die Hammer Straße. von red · Heute, 16:28 Uhr · 0 Leser

Thomas Wörle (l.) und Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie & Kommunikation – Foto: SC Preußen Münster

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und der Trennung des sieglosen „Feuerwehrmannes" Alois Schwartz (59) hat der SC Preußen Münster Anfang der Woche seinen neuen Trainer präsentiert: Thomas Wörle (44) wird neuer Cheftrainer der Adlerträger und soll den Neuaufbau der Münsteraner gestalten.

Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie & Kommunikation, erklärt, dass man trotz des Abstiegs gut aufgestellt sei. Man befinde sich in einer Aufbauphase, sehe sich aber im nächsten Jahr stärker aufgestellt, als noch vor zwei Jahren. „Im ersten Jahr nach einem Abstieg und mit einem neuen Trainer geht es dennoch zunächst darum, sich zu stabilisieren, die Idee des Trainers zu implementieren und ein gutes Team zu werden. Kittner: „Geht darum, sich zu stabilisieren" Thomas Wörle stehe „für ehrliche Arbeit, eine gute Kultur, für Entwicklung und Ambition", so Kittner weiter. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die anspruchsvolle Aufgabe des Umbruchs in einer neuen Liga im ersten Schritt meistern werden, um dann im zweiten Schritt innerhalb der nächsten drei Jahre, parallel zur Weiterentwicklung des Clubs mit dem dann fertiggestellten LVM-Preußenstadion, die Rückkehr in die 2. Bundesliga anzustreben. Es ist dabei wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, dass der erste Schritt die Voraussetzung für den Zweiten ist."

Thomas Wörle wird neuer Cheftrainer von Preußen Münster. – Foto: SC Preußen Münster

Sportdirektor Jan Uephaus ergänzt: „Thomas kennt die 3. Liga und ihre Herausforderungen und hat bewiesen, dass er sie meistern kann. Bei der Entscheidung waren uns vor allem drei Säulen wichtig, die das Profil unseres neuen Trainers umreißen und die Thomas erfüllt: Eine aktive Spielweise, eine konsequente Spielerentwicklung und die Verankerung einer Leistungskultur. Eine aktive Spielweise mit und gegen den Ball soll jungen und hungrigen Spielern die Möglichkeit geben, sich in einem stabilen Gerüst weiterzuentwickeln. Fleiß, Bodenständigkeit und das Bewusstsein, sich alles hart erarbeiten zu müssen, sind dafür die Basis. Diese Werte teilt unser neuer Trainer."