Falk Bernard (li.) und Bünyamin Kilic (re.) peilen zu Gast beim FC Pesch drei Punkte an. – Foto: Boris Hempel

„Für den Kopf kein einfaches Spiel" – Kilic über Pesch-Gastspiel Pesch weiter sieglos – Merten kommt als Favorit

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein: Während der FC Pesch nach fünf Spieltagen noch immer ohne Sieg das Tabellenende ziert, reist der SSV Merten als Tabellendritter mit Rückenwind an. Die Hausherren hoffen trotz Krisenstart auf den berühmten Befreiungsschlag und setzen auf den Impuls ihres Trainerduos Terranova/Kol. Merten hingegen will nach dem 3:1 gegen Düren seine Ambitionen untermauern und die Serie weiter ausbauen. Pikant: In vier der letzten fünf direkten Duelle hatte Pesch die Nase vorn. Dieses Mal geht der Favoritenstatus aber klar an den Gast.

Terranova: "Kilic ist immer für eine Überraschung gut" „Merten ist damals als Zweiter mit uns aus der Landesliga in die Mittelrheinliga aufgestiegen und hat eine furiose Saison hingelegt. Aktuell sind sie auch auf einem guten Weg und werden sich früher oder später oben festsetzen. Wir werden gut vorbereitet sein, auch wenn mein geschätzter Kollege Kilic immer für eine Überraschung gut ist", so Trainer Adriano Terranova mit Blick auf das Wochenende. Trotz des schlechten Saisonstarts sieht er die Situation als Chance: „Die Saison ist noch jung, aber vielleicht kann uns genau dieser Druck jetzt helfen, Kräfte aufzubauen. Wir wissen, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.“

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub will Terranova zum ersten Mal gemeinsam mit Co-Trainer Himmet Kol neue Impulse setzen: „Nach unserem Urlaub leiten wir jetzt erstmalig diese Woche gemeinsam das Training und haben einen genauen Plan, wie wir spielen wollen. Hier geht ein großes Dankeschön an unseren U19-Trainer Yavuz Günay, der uns im Urlaub unterstützt hat." Personell sind mehrere Spieler krankheitsbedingt etwas angeschlagen, sollten aber zum Wochenende wieder fit sein. Kilic: "Im besten Fall so, dass ich nicht sauer werde"

SSV-Trainer Bünyamin Kilic kann personell wieder etwas mehr aufbieten: „Personell sind wir gegen Pesch deutlich besser aufgestellt als noch gegen Düren. So haben wir mehr Optionen, nicht nur in der Startelf, sondern auch was die Ergänzungen in der zweiten Halbzeit angeht.“ Dennoch warnt er vor einem schwierigen Duell: „Für den Kopf ist es sicherlich kein einfaches Spiel. Nach fünf Spielen zehn Punkte – wir sind oben mit dabei und spielen gegen den Tabellenletzten. Das ist für den Kopf immer schwierig. Man muss die Jungs pushen und motivieren. Da darf keiner weniger als 100 Prozent machen.“

So., 05.10.2025, 15:45 Uhr FC Pesch Pesch SSV Merten SSV Merten 15:45 PUSH