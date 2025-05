„Für den Kopf ganz wichtig“ – TSV Neuried tankt Selbstvertrauen für die Relegation

Trotz neun teilweise unglücklichen Niederlagen in Folge hatten die jungen Neurieder in den vergangenen Wochen hart trainiert und nie den Kopf hängen lassen. Die Belohnung folgte am Samstag im letzten Heimspiel der regulären Saison, bei dem es ein ganz ungewohntes Gefühl aus Sicht der Hiechinger-Elf zu spüren gab. „Wir hatten gefühlt zum ersten Mal in dieser Saison bei einem Sieg das Glück auf unserer Seite“, bekannte Hiechinger.

Gleich mehrmals waren die Gäste in den 90 Minuten frei vor dem Tor seiner Mannschaft aufgetaucht. Doch die Abschlussschwäche der Gilchinger und ein stark aufgelegter Torwart Martin Egner verhinderten Schlimmeres. Dazu blieb die Pfeife des Schiedsrichters nach einer Attacke von Egner an Maximilian Hölzl kurz vor Spielende stumm.