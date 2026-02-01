Für den Klassenerhalt: Verden bedient sich in der Regionalliga

– Foto: Lennart Blömer

Auf den FC Verden 04 könnte in der Rückserie ein kräftezehrender Abstiegskampf warten. Dafür wurde die Offensive nochmals verstärkt, und zwar auf eine für Oberliga-Verhältnisse eher ungewöhnliche Weise.

Lucas Uwandu kommt nämlich auf Leihbasis. Bis zum Saisonende wird er das Trikot der Reiterstädter tragen und anschließend zum Bremer SV zurückkehren, wo er in der Hinserie auf sechs Regionalliga-Einsätze kam. „Im Training hat er phasenweise sehr gute Einheiten gezeigt, doch für seine weitere Entwicklung braucht es jetzt regelmäßige Einsatzzeiten im Wettkampf. Genau deshalb haben wir uns für eine Leihe über ein halbes Jahr nach Verden entschieden", so BSV-Trainer Ralf Voigt in der Vereinsmitteilung.

Der 18-Jährige wechselte aus dem Nachwuchs des VfL Osnabrück nach Bremen. Zuvor lief er für den Hamburger SV auf. Dementsprechend verfügt Uwandu über eine sehr gute Ausbildung. „Mit seiner Spielweise passt er ideal zu unser Philosophie. Lucas wird Qualität und Tiefe in unserer eh schon guten Offensive weiter erhöhen", lobte der Verdener Sportvorstand Philipp Breves. Wann der Angreifer sein Debüt für den FCV geben wird, bleibt abzuwarten. Für Mittwoch ist ein Testspiel gegen die in der DFB-Nachwuchsliga aktive Blumenthaler U19 geplant. Die Austragung ist witterungsbedingt jedoch fraglich.