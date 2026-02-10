Für den Klassenerhalt: MSV angelt Regionalliga-Erfahrung

– Foto: Verein

Das Kellerkind rüstet für die Mission Klassenerhalt kräftig auf. Mit Krystian Pastwa wechselt ein bulliger Mittelstürmer nach Dabendorf, der in seinem Heimatland bereits deutlich höherklassig Luft geschnuppert hat.

Zossen. Es hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet, nun ist die Tinte trocken: Krystian Pastwa streift ab sofort das Trikot des MSV Zossen über. Der 28-jährige Angreifer ist die Antwort des Vereins auf die Offensiv-Vakanzen der Hinrunde.

Pastwa ist kein unbeschriebenes Blatt. In der Vita des Polen stehen Stationen wie Świt Szczecin und Gwardia Koszalin. Wer die polnische Ligenstruktur kennt, weiß: In der dortigen 3. Liga (vergleichbar mit der deutschen Oberliga/Regionalliga) wird ein robuster und technisch versierter Fußball gespielt. Genau diese Qualitäten soll der beidfüßige Stürmer nun in der Landesklasse einbringen.

"Krystian bringt eine Physis und eine Abschlussstärke mit, die uns in dieser Form noch gefehlt hat", heißt es von Trainer Tim Hahn. Besonders seine Vielseitigkeit im Sturmzentrum macht ihn zu einer gefährlichen Waffe auf dem Platz.

Spielberechtigung liegt vor

Nach einer längeren Pause vom organisierten Spielbetrieb brennt Pastwa darauf, sich im deutschen Amateurfußball zu beweisen. Die Verantwortlichen des MSV haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die internationalen Transfermodalitäten zügig abzuwickeln – mit Erfolg.

Pastwa wird mit großer Wahrscheinlichkeit bereits am kommenden Wochenende im Kader stehen. Sicher ist jedoch: Mit diesem Transfer sendet der MSV Zossen ein deutliches Signal an die Konkurrenz in der Landesklasse. Wenn die Integration gelingt, könnte der großgewachsene Pole zum entscheidenden Puzzleteil im Kampf um die Spitzenplätze werden.