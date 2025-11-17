Für den „Kinderriegel“ gibt’s ein Extralob

Das Fehlen des rotgesperrten Abwehrchefs Muhamat Arifi und die Offensivwucht des Ahrweiler BC (ABC) hatte so manchen im Hochwälder Lager schon Schlimmes befürchten lassen. Doch auch mit der umformierten, noch einmal deutlich verjüngten Viererkette hielten die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden sehr gut dagegen – und schrammten am Ende sogar am Sieg vorbei. „Unser ‚Kinderriegel‘, in dem der Älteste 22 Jahre alt war, hat das super gemacht“, stellte Trainer Fabian Mohsmann hinterher anerkennend fest.

Ahrweiler begann am Samstagnachmittag wie die Feuerwehr. Bereits nach zehn Minuten war der ABC mehrfach gefährlich vor dem Tor der SG Hochwald aufgetaucht. Der Spitzenreiter hatte zunächst viel Druck über die Außen entwickelt und ein ums andere Mal gut nachgesetzt, doch danach wurde das Spiel der Gäste „von Minute zu Minute weniger“, wie Trainer Mike Wunderlich unumwunden eingestand.

Die offensiven Außen Nam-Ju Lee und Mohannad Saed konnten sich nach starkem Beginn immer seltener durchsetzen. Stoßstürmer Almir Porca fehlte über weite Strecken die Bindung zum Spiel – all das war auch ein Verdienst der Viererkette mit Elias Stelker (22), Tim Lauer (17), Dylan Diop (19) und Till Weber (21).

Die Hochwälder wurden immer mutiger. Zunächst fehlte es den Gastgebern aber noch an Präzision bei Pässen in die Tiefe oder Flanken von außen. Wenn Ahrweiler Tempo aufnahm, wurde es indes gefährlich – wie nach knapp einer halben Stunde, als Ricardo Schuh Abranches den Winkel nur knapp verfehlte (29.).

Hochwald-Coach Fabian Mohsmann

„Wir waren einfach unsauber im Spiel nach vorne und haben im Umschaltspiel ein ums andere Mal die falsche Entscheidung getroffen“, analysierte Wunderlich. Mit dem weiterhin verletzt fehlenden Ex-Drittligaprofi Markus Pazurek mangelte es seiner Mannschaft nicht nur an einem zentralen Antreiber, sondern insgesamt auch an Ideen und Ruhe.

Kurz vor der Pause nutzte Hochwald die zunehmenden Unsicherheiten der Gäste: Julian Bidon bediente André Paulus mit einem Steilpass, der nicht nur Innenverteidiger Dogus Könez alt aussehen ließ, sondern auch Schlussmann David Weidner überwand (45.).

Auch nach Wiederbeginn wirkte Ahrweiler zunächst pomadig und mitunter schlampig. Mehrfach verpassten die immer forscheren Hochwälder das 2:0. Diop köpfte nach einer Ecke am langen Pfosten vorbei (49.), Weidner klärte gegen den heraneilenden, aber zu zögerlichen Matthias Burg (53.), kurz darauf wurde ein Schuss von Nils Hemmes gefährlich abgefälscht (55.). Bezeichnend war eine Szene in der 56. Minute, als Lee frei vor dem Tor auftauchte, aber im letzten Moment von Stelker abgegrätscht wurde.

Johannes Bettendorf, Torwart der SG Hochwald

Nach 68 Minuten schien alles auf die zweite Saisonniederlage des ABC hinauszulaufen: Hemmes verwandelte einen von Könez an Paulus verursachten Foulelfmeter – eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Jason Lieser, der einen leichten Kontakt ausreichen ließ.

Auf der Gegenseite war die Strafstoßentscheidung wesentlich klarer: Paulus brachte Porca unweit der Strafraumgrenze unnötig zu Fall, und Thomas Idel stellte aus elf Metern den Anschluss her (71.).

Ahrweiler öffnete nun zunehmend, Hochwald bekam Räume. Stelker prüfte Weidner mit einem Schuss ins kurze Eck (74.), Weber verfehlte nach einem Konter knapp den langen Pfosten (76.). Doch statt 3:1 hieß es plötzlich 2:2: Ümit Kuzu hebelte die Innenverteidigung der Gastgeber aus, und Lee traf eiskalt (78.).

In einer wilden Schlussphase wollten beide Teams den Sieg. Diop klärte für Hochwald dabei in höchster Not (87.), Porca traf in der Nachspielzeit nur die Latte (90.+2). Auf der anderen Seite verzeichnete die SG nach einer Eckballserie drei dicke Chancen, fand aber nicht mehr die Lücke. Besonders brenzlig war es beim Versuch von Tobias Lenz – Wetschorek rettete mit letzter Kraft.

Zu Recht konnte Hochwalds Trainer Fabian Mohsmann für sein Team reklamieren, über etwa 70 Minuten sogar die bessere Elf gewesen zu sein. „Im ersten Moment tut es weh, nach einem 2:0-Vorsprung nur 2:2 gespielt zu haben. Doch im Endeffekt überwiegt der Stolz: Wir haben einem Topteam Paroli geboten“, meinte der Coach der Sportgemeinschaft abschließend – und das gelang auch noch ohne das für ein Spiel gesperrte Abwehrass Arifi.

SG Hochwald – Ahrweiler BC ⇥2:2 (1:0)

Hochwald: Johannes Bettendorf – Elias Stelker, Tim Lauer, Dylan Diop, Till Weber – René Mohsmann – Julian Bidon, André Paulus, Tobias Lenz, Matthias Burg (62. Robin Mertinitz) – Nils Hemmes (90. Linus Merling).

Ahrweiler: David Weidner – Ricardo Schuh Abranches, Dogus Könez (72. Tobias Reuter), René Ebersbach (77. Jonas-Gilberto Sola Vicente), Tim Schirmer – Thomas Idel, Kevin Wetschorek, Ümit Kuzu – Mohannad Saed (56. Redon Thaqi), Nam-Ju Lee – Almir Porca.

Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath). Zuschauer: 262

Tore: 1:0 Paulus (45.), 2:0 Hemmes (68., Foulelfmeter), 2:1 Idel (71., Foulelfmeter), 2:2 Lee (78.)