Für den KFC Uerdingen ist ein Sprung in der ewigen Tabelle sicher

Die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein der Spielzeit 2025/2026 ist absolviert. Aus den 17 Spielen hat der KFC Uerdingen insgesamt 29 Punkte sammeln können, etwas unter dem von Trainer Julian Stöhr anvisierten Punkteschnitt von zwei Zählern pro bestrittenem Spiel.

Damit ist der KFC stramm auf dem Weg in die Top Ten der ewigen Tabelle der Oberliga Niederrhein. Aktuell befindet sich das Team der Uerdinger auf dem elften Rang in besagter Rangliste. Zum Start in die Saison war der zehnte Platz 44 Punkte entfernt, Platz neun 49 Punkte. Die 29 Punkte, die der KFC bislang hat sammeln können, hat er auf diese beiden Plätze auch gut machen können.

Das liegt daran, dass die beiden Teams, die vor den Uerdingern liegen, in dieser Spielzeit nicht in der Oberliga vertreten sind. Der 1. FC Bocholt auf Platz zehn spielt in der Regionalliga und strebt nach Höherem, der TV Jahn Hiesfeld auf der neun hingegen spielt nur noch in der Kreisliga A, nachdem er vor ein paar Jahren freiwillig in die Bezirksliga zurückgegangen ist. Daher wird der Verein aus Dinslaken seine gute Position in der Tabelle auch nicht mehr lange halten können.

Noch größere Sprünge als der neunte Platz werden für den KFC Uerdingen aber zumindest in dieser Saison nicht möglich sein. Zwar spielt TuRU Düsseldorf derzeit auch nicht in der Oberliga Niederrhein, doch der Klub aus der Landeshauptstadt hat in seinen insgesamt elf Jahren in der Oberliga mehr Punkte gesammelt, als der KFC in dieser Spielzeit noch erreichen kann. In der kommenden Saison könnte aber auch dieser Verein eingeholt werden – sofern der KFC dann auch in der Liga spielen wird.

Beim Blick auf die Tabelle fällt auf, dass die Klubs um den KFC Uerdingen herum deutlich mehr Saisons in dieser Spielklasse absolviert haben. Bocholt kommt auf acht Saisons in der Oberliga, Hiesfeld auf neun, TuRU wie erwähnt auf elf. Der KFC hingegen befindet sich gerade erst in seiner sechsten Saison in der Oberliga Niederrhein. Insofern ist diese Platzierung in der ewigen Tabelle keine Selbstverständlichkeit – und eine Bestätigung für die gute Arbeit in Uerdingen, da der KFC in der Oberliga stets um die oberen Plätze mitgespielt hat.

Mittelfristig soll die Bilanz in einer anderen Liga aufgefrischt werden

Drei Mannschaften feiern in dieser Spielzeit übrigens ihr Oberliga-Debüt. Dabei handelt es sich um die drei Aufsteiger Holzheimer SG, VfL Jüchen-Garzweiler und Blau-Weiß Dingden. Zu Saisonbeginn teilten sie sich den 52. Tabellenplatz, inzwischen steht aber keiner der drei Liganovizen mehr am Tabellenende. Denn alle drei Teams haben in den bisherigen 17 Spielen bereits mehr Punkte sammeln können als der Düsseldorfer SC 99, der in der Saison 2017/2018 ein Jahr in der Oberliga spielte und dabei lediglich acht Punkte einfahren konnte. Diesen Wert haben die drei Neulinge bereits pulverisiert, der VfL Jüchen-Garzweiler liegt mit bereits 25 Punkten nach der Hinserie auf dem sechsten Platz der aktuellen Tabelle. Blau-Weiß Dingden steht derzeit auf dem 13. Platz und hat 21 Punkte gesammelt, Holzheim als 16. deren 19.

Ein Blick auf die Spitze des Allzeit-Tableaus zeigt ein vertrautes Bild. Dort stand bereits vor Beginn dieser Saison Ratingen 04/19. Was wenig verwunderlich ist, da Ratingen und der ETB Schwarz-Weiß Essen die einzigen Teams in der Liga sind, die jede Spielzeit in der 2012 geschaffenen Spielklasse verbracht haben. Und da Ratingen auch die Tabelle der aktuellen Spielzeit souverän anführt, baut das Team von Trainer Damian Apfeld derzeit sogar den Vorsprung in der ewigen Tabelle weiter aus.

Beim KFC Uerdingen wird man Spitze der Langzeitwertung aber ohnehin nicht als erstrebenswert erachten. Auch wenn als aktuelle Saisonziel ein Platz unter den ersten Sechs ausgerufen wurde, so ist das langfristige Ziel dann doch, die Liga nach oben wieder zu verlassen und nicht länger als nötig in der Oberliga zu verweilen. In der Regionalliga West übrigens liegt der KFC ziemlich genau in der Mitte der ewigen Tabelle – auf Platz 22 von 45.