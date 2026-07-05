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Für den KFC treffen die neuen Stürmer, CSV glänzt mit Daud Gergery
KFC Uerdingen gewinnt das Testspiel beim VfB Uerdingen klar mit 7:1, während CSV Marathon Krefeld gegen FC Hellas Krefeld spät zum 9:1 davonzieht.
von André Nückel · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser
Alexander Lipinski (l.) jubelt dreimal. – Foto: Tom Klesper
Der neue KFC Uerdingen hat sich im Testspiel-Lokalduell beim VfB Uerdingen torhungrig präsentiert. Auch CSV Marathon Krefeld setzte ein klares Zeichen, wobei FC Hellas Krefeld lange im Spiel blieb, am Ende aber deutlich einbrach.
Der KFC Uerdingen hat sein erstes Testspiel als neu formierte Mannschaft beim VfB Uerdingen mit 7:1 gewonnen. Vor 222 Zuschauern legte Jan Bachmann früh das 1:0 für den Oberligisten vor (5.), doch nur eine Minute später glich Abdulhadi Alamad für den Gastgeber aus (6.). Der Bezirksliga-Aufsteiger verkaufte sich trotz einiger Ausfälle gut, geriet vor der Pause aber durch zwei Foulelfmeter von Alexander Lipinski mit 1:3 in Rückstand (32., 39.).
Nach dem Seitenwechsel erhöhte der neue Torjäger Wladimir Wagner, kürzlich von Westfalia Rhynern geholt, auf 4:1 für den KFC (47.). Damit traf einer der neuen Stürmer direkt bei seinem Auftritt. Auch Yuta Inoue, der vom VfL Jüchen-Garzweiler gekommen ist, fügte sich mit zwei Treffern stark ein und schraubte das Ergebnis auf 5:1 und 6:1 (68., 76.). Den Schlusspunkt setzte Lipinski, der mit seinem dritten Treffer des Tages das 7:1 erzielte (83.). „Das war ein vernünftiger Aufgalopp. Alle haben sich gut bewegt und ordentliche Ansätze gezeigt“, sagte Trainer Julian Stöhr in den Vereinsmedien.
CSV Marathon Krefeld zieht spät davon - und das dann klar
Im Krefelder Nachbarschaftsduell zwischen CSV Marathon Krefeld aus der Bezirksliga und dem Kreisliga A-Team FC Hellas Krefeld hielt der A-Ligist lange dagegen. Baran Simsek brachte Hellas sogar mit 1:0 in Führung (29.), doch Daniel Sperling antwortete praktisch sofort mit dem 1:1 (30.). Noch vor der Pause drehte Marathon die Partie zum 2:1 (45.).
Nach dem Seitenwechsel wurde das Ergebnis dann deutlich. Nach dem 3:1 (59.) traf Batuhan Arslanoglu zum 4:1 (66.), kurz darauf erhöhte Ilay Baris auf 5:1 (68.). Besonders im Fokus stand Zugang Daud Gergery, der vom FC Büderich aus der Oberliga Niederrhein gekommen war und beim Einstand doppelt traf (70., 79.). Dazwischen schnürte auch David Wieczorek mit zwei Treffern binnen einer Minute einen Doppelpack (76., 77.). Gergery übernimmt bei Marathon die Rolle im Angriff, nachdem Oguz Ayan seine Zusage zurückgezogen hatte und bei der Holzheimer SG geblieben war.