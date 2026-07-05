Für den KFC treffen die neuen Stürmer, CSV glänzt mit Daud Gergery

Der KFC Uerdingen hat sein erstes Testspiel als neu formierte Mannschaft beim VfB Uerdingen mit 7:1 gewonnen. Vor 222 Zuschauern legte Jan Bachmann früh das 1:0 für den Oberligisten vor (5.), doch nur eine Minute später glich Abdulhadi Alamad für den Gastgeber aus (6.). Der Bezirksliga-Aufsteiger verkaufte sich trotz einiger Ausfälle gut, geriet vor der Pause aber durch zwei Foulelfmeter von Alexander Lipinski mit 1:3 in Rückstand (32., 39.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der neue Torjäger Wladimir Wagner, kürzlich von Westfalia Rhynern geholt, auf 4:1 für den KFC (47.). Damit traf einer der neuen Stürmer direkt bei seinem Auftritt. Auch Yuta Inoue, der vom VfL Jüchen-Garzweiler gekommen ist, fügte sich mit zwei Treffern stark ein und schraubte das Ergebnis auf 5:1 und 6:1 (68., 76.). Den Schlusspunkt setzte Lipinski, der mit seinem dritten Treffer des Tages das 7:1 erzielte (83.). „Das war ein vernünftiger Aufgalopp. Alle haben sich gut bewegt und ordentliche Ansätze gezeigt“, sagte Trainer Julian Stöhr in den Vereinsmedien.