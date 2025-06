Für den Heeslinger SC wäre mehr als Platz sechs möglich gewesen

Vor ein paar Tagen sind die letzten Entscheidungen in der Oberliga gefallen. Der Heeslinger SC hat deutlich besser als im Vorjahr abgeschlossen. Also alle zufrieden? Die ZZ sprach mit den Verantwortlichen.

Und doch gesellt sich zur Freude über die gute Platzierung ein Hauch von Traurigkeit über verpasste Chancen und verschenkte Punkte. Schließlich ließ der HSC in der Vorrunde aufhorchen, legte eine grandiose Halbserie hin und belegte einen guten dritten Platz. Selbst der spätere Meister aus Hannover hatte gegen den torgefährlichen Sportclub das Nachsehen und unterlag mit 2:4 im Heeslinger Waldstadion, in dem die Elf von Malte Bösch viele Erfolge feierte und zum Ende der Hinserie mit 29 Punkten und 36:27 Toren eine beachtliche Zwischenbilanz aufwies.

HSC Hannover als Meister und Schöningen als Sieger der Relegationsrunde steigen in die Regionalliga auf. Absteigen müssen Vorsfelde, Celle, Arminia Hannover und Oldenburg. Und der Heeslinger SC? Die Mannschaft von Malte Bösch hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert, machte fünf Plätze gut und wurde am Ende Sechster. Ziel erreicht, könnte man sagen, denn „wir wollten eine Platzierung zwischen eins und acht erreichen“, so Teammanager Steffen Lahde zur ZEVENER ZEITUNG.

Mit dem Start in das neue Jahr lief es jedoch nicht wie erhofft. „Wir hatten eine vernünftige Vorbereitung und in den Testspielen überzeugt. Irgendwie waren alle total zufrieden und vielleicht haben alle deswegen auch etwas weniger gemacht und das hat dazu geführt, dass wir in der Rückrunde nicht so viele Punkte geholt haben. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass wir in dieser für uns schwierigen Phase ausgerechnet auf die Mannschaften treffen, bei denen es besonders gut läuft“, so Malte Bösch.

Aus Sicht von Manager Kevin Rehling gab es in der Rückrunde einen weiteren Grund, dass das Team nicht an die Leistungen der Vorrunde anknüpfte. „Viele Spieler waren angeschlagen, hatten kleinere und größere Blessuren. Während wir in der Hinrunde mit 22 Spielern trainiert haben, waren wir in der Rückrunde zeitweise nur noch 15 Spieler. Auf einmal fehlte der Konkurrenzkampf und das hat sich auch auf dem Platz bemerkbar gemacht“, so Rehling.