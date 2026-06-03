Für den guten Zweck: MSV-Fans wollen 75.000 Kilometer knacken

Die Fans des MSV Duisburg werden sportlich herausgefordert. – Foto: Marcel Eichholz

Fast schon traditionell erwartet die Fans des MSV Duisburg in der Sommerpause wieder eine sportliche Challenge. Gemeinsam haben Laufen für den MSV und der Verein den Zeitraum der Weltmeisterschaft als Zeitraum gewählt. Das Ziel: 75.000 Kilometer für den guten Zweck abspulen. Wird die Marke geknackt schütten die Partner des Drittligisten einen großen Spendentop aus, der Schulkindern einen Besuch im Wedaustadion ermöglichen soll.

Ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad, im Laufschritt oder beim gemütlichen Spaziergang am Abend - vom 11. Juni bis zum 19. Juli können Fans des MSV Duisburg wieder fleißig Kilometer sammeln und ihren Teil dazu beitragen, die ausgerufene Marke von 75.000 Kilometern zu überschreiten. Je mehr Kilometer geschafft werden, desto größer ist am Ende der ausgeschüttete Spendentopf, den die Sponsoren des Spielvereins reichlich gefüllt haben. Vom Erlös sollen Tageskarten finanziert werden, die Kindern einen kostenlosen Stadionbesuch ermöglichen.

"Die Initiative von Laufen für den MSV und die Partnerschaft mit Teamfit geben uns wieder einmal die Möglichkeit, erneut viele junge Zebras in unser Wohnzimmer einzuladen. Schon in der abgelaufenen Saison haben viele kleine Zebras und soziale Einrichtungen von dem MSVereint-Ticket profitiert, insbesondere unsere Aktion rund um das Heimspiel gegen Hoffenheim II hat mit mehr als 5.000 Schul- und Kitatickets gezeigt, welche großartige Energie wir gemeinsam für den MSV entwickeln können“, betont Christian Koke, Leiter Marketing und Sponsoring des MSV, in den Vereinsmedien.