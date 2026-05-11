Für den FSV Reimlingen zählt jeder Punkt

Im Abstiegskampf der Kreisliga Donau zählt wirklich jeder Punkt. Umso wichtiger war es für den FSV Reimlingen, dass es im Heimspiel gegen den TSV Hainsfarth zu einem 1:1 reichte. Schlechter schaut es für das Schlusslicht FC Mertingen aus, das auch gegen die SSV Dillingen mit 0:1 verlor. Nun helfen in den ausstehenden vier Spielen nur noch Siege, um den Sturz in die Kreisklasse doch noch verhindern zu können. Im Rennen um die Vizemeisterschaft begnügen sich der TSV Monheim und der SV Holzkirchen jeweils mit 1:0-Siegen.
Der SV Holzkirchen setzte sich mit 1:0 gegen das Kellerkind SV Mauren durch. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie sorgte Marcel Köhnlein in der 66. Minute für den entscheidenden Treffer. Schiedsrichter Stefan Baur aus Tapfheim leitete die Begegnung.
Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 150
Ein Treffer reichte dem TSV Monheim zum Erfolg beim FC Lauingen. Peter Enhuber erzielte bereits in der 7. Minute das Tor des Tages zum 1:0-Erfolg. Die Gastgeber vergaben kurz nach der Pause die große Chance zum Ausgleich, als Abdulrazak Almuri mit einem Handelfmeter an TSV-Keeper Michael Ferber scheiterte. In der Schlussphase sah Felix Egger vom FC Lauingen noch die Gelb-Rote Karte (89.).
Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen) - Zuschauer: 120
Auch der SSV Dillingen durfte jubeln. Beim FC Mertingen gelang ein später 1:0-Erfolg. Matchwinner war Adonis Isufi, der in der 78. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.
Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 75
Torreich ging es zwischen dem SV Ehingen/Ortlfingen und dem BC Schretzheim zu. Die Kleeblättler behielten mit 3:1 die Oberhand. Martin Schromm brachte Schretzheim früh in Führung (5.), ehe Jakob Deil für Ehingen in der 23. Minute ausglich. Noch vor der Pause sorgte Sebastian Streiber aber für die erneute BCS-Führung (43.). Jakob Minnich sorgte schließlich in der 58. Minute für die Entscheidung.
Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100
Der Meister SG Alerheim bleibt weiter hungrig und setzte sich mit 2:1 beim SV Donaumünster-Erlingshofen durch. Zunächst brachte Tim Schuster den SVD mit 1:0 in Führung (24.). Nach dem Seitenwechsel drehte jedoch Simon Löfflad mit einem Doppelpack (48./61.) die Partie zugunsten der Gäste. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Jannik Hahn in der 63. Minute brachte die SG den 2:1-Erfolg über die Zeit.
Schiedsrichter: Luca Berger (Höchstädt) - Zuschauer: 150