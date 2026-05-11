Für den FSV Reimlingen zählt jeder Punkt

Florian Angerer (am Ball) entführte mit dem TSV Hainsfarth einen Punkt beim um den Klassenerhalt kämpfenden FSV Reimlingen mit Simon Lösch (links). – Foto: Szilvia Izsó

Im Abstiegskampf der Kreisliga Donau zählt wirklich jeder Punkt. Umso wichtiger war es für den FSV Reimlingen, dass es im Heimspiel gegen den TSV Hainsfarth zu einem 1:1 reichte. Schlechter schaut es für das Schlusslicht FC Mertingen aus, das auch gegen die SSV Dillingen mit 0:1 verlor. Nun helfen in den ausstehenden vier Spielen nur noch Siege, um den Sturz in die Kreisklasse doch noch verhindern zu können. Im Rennen um die Vizemeisterschaft begnügen sich der TSV Monheim und der SV Holzkirchen jeweils mit 1:0-Siegen.

Keinen Sieger gab es dagegen im Duell zwischen dem FSV Reimlingen und dem TSV Hainsfarth. Stefan Mayer brachte Reimlingen in der 70. Minute in Führung, doch nur vier Minuten später gelang Luca Stropek der Ausgleich zum 1:1-Endstand. In der Nachspielzeit musste Florian Angerer vom TSV Hainsfarth nach Gelb-Rot vorzeitig vom Platz (94.).

Schiedsrichter: Mirko Körner (Pappenheim) - Zuschauer: 150 Spieltext Reimlingen - Hainsfarth

Spieltext Holzkirchen - SV Mauren Der SV Holzkirchen setzte sich mit 1:0 gegen das Kellerkind SV Mauren durch. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie sorgte Marcel Köhnlein in der 66. Minute für den entscheidenden Treffer. Schiedsrichter Stefan Baur aus Tapfheim leitete die Begegnung.

Schiedsrichter: Stefan Baur (Tapfheim) - Zuschauer: 150

Spieltext FC Lauingen - Monheim Ein Treffer reichte dem TSV Monheim zum Erfolg beim FC Lauingen. Peter Enhuber erzielte bereits in der 7. Minute das Tor des Tages zum 1:0-Erfolg. Die Gastgeber vergaben kurz nach der Pause die große Chance zum Ausgleich, als Abdulrazak Almuri mit einem Handelfmeter an TSV-Keeper Michael Ferber scheiterte. In der Schlussphase sah Felix Egger vom FC Lauingen noch die Gelb-Rote Karte (89.).

Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen) - Zuschauer: 120

Spieltext FC Mertingen - Dillingen Auch der SSV Dillingen durfte jubeln. Beim FC Mertingen gelang ein später 1:0-Erfolg. Matchwinner war Adonis Isufi, der in der 78. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 75

Spieltext Ehing./Ortl. - Schretzheim Torreich ging es zwischen dem SV Ehingen/Ortlfingen und dem BC Schretzheim zu. Die Kleeblättler behielten mit 3:1 die Oberhand. Martin Schromm brachte Schretzheim früh in Führung (5.), ehe Jakob Deil für Ehingen in der 23. Minute ausglich. Noch vor der Pause sorgte Sebastian Streiber aber für die erneute BCS-Führung (43.). Jakob Minnich sorgte schließlich in der 58. Minute für die Entscheidung.

Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100