Für den FC Stätzling erfüllt sich der Traum

Die Serie hielt auch beim SC Olching. Seit dem 19. Oktober 2024 hat der FC Stätzling kein Punktspiel mehr verloren, nach 16 Punktspielen ohne Niederlage kletterte der FCS im letzten Moment noch auf den zweiten Tabellenplatz - und setzte die Serie eben auch in der Aufstiegsrelegation fort. Lautstark unterstützt, verteidigten das Team der beiden Spielertrainer Loris Horn und Raffael Semke den knappen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Die Olchinger waren zwar sofort bemüht, das Handicap aus dem ersten Aufeinandertreffen wettzumachen, hatten allerdigns auch Glück, dass es nach 18 Minuten nicht schon 0:1 stand. Erst landete der Ball an der Olchinger Latte, dann schoss Tim Sautter den Abpraller drüber. Ansonsten rannten die Oberbayern an und forderten zehn Minuten nach Wiederanpfiff vehement einen Elfmeter, als Maximilian Schwahn im Stätzlinger Strafraum zu Fall kam. Referee Marius Heerwagen entschied jedoch auf Weiterspielen. Und so lief den Olchingern immer mehr die Zeit davon, die zweitbeste Defensive der Bezirksliga Nord war nicht mehr zu knacken - und während die Oberbayern nach dem Schlusspfiff enttäuscht zu Boden sanken, kannte der Jubel auf Stätzlinger Seite keinerlei Grenzen mehr. Nach dem Scheitern in der Aufstiegsrelegation 2024 und dem holprigen Start in die Saison 2024/25, die im September zur Trennung von Trainer Emanuel Baum geführt hatte, war der Traum vom Landesliga-Aufstieg tatsächlich Wirklichkeit geworden.

Schiedsrichter: Marius Heerwagen (Hainsacker) - Zuschauer: 705