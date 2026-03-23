Für den FC Remscheid steht das Viertelfinale im Kreispokal an

Fans wollen auch beim Pokalspiel denn Sieg feiern – Foto: Stephan Horn

An diesem Mittwoch findet das Kreispokalspiel zwischen dem VfB Marathon Remscheid und den FC Remscheid statt. Mit den neuen Trainer Nermin Jonuzi an der Seitenlinie hat die Mannschaft wieder Fahrt aufgenommen und hofft, auch im Pokal dieses Gesicht zu zeigen, wie zuletzt in der Landesliga. Beide Mannschaften wollen auf Sieg spielen, denn sie wollen auch der erste Kreispokalsieger des neuen Kreises Remscheid/Solingen werden.

Beide Vereine haben bis jetzt ihre Spiele im Pokal souverän über die Bühne gebracht. Nun geht es nicht nur um das Halbfinal-Ticket, sondern auch um die Möglichkeit, in den Niederrheinpokal für die kommende Saison einzuziehen. Marathon hofft am Mittwoch auf eine möglichst hohe Zuschauerzahl.

Das Pokalspiel findet an 25. März um 19.30 Uhr im Stadion Reinshagen in Remscheid statt. Auch zwei weitere der Viertelfinalspiele sind für den Mittwoch angesetzt. So empfängt die 1. SpVg Solingen-Wald 03 zum Solinger Landesliga-Duell den DV Solingen (19.45 Uhr), beide Teams kämpfen noch um den Aufstieg. Um 20 Uhr wird dann die Partie zwischen dem VfB Langenfeld und Tuspo Richrath angepfiffen.

Den Auftakt zum Viertelfinale macht aber bereits am Dienstagabend die Partie zwischen dem SV Solingen 08/10 und dem TSV Solingen.