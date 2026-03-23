Für den FC Remscheid steht das Viertelfinale an

Im Viertelfinale wartet jetzt der Kreisligist VfB Marathon Remscheid
An diesem Mittwoch findet das Kreis Pokalspiel zwischen dem VfB Marathon Remscheid und den FC Remscheid statt. Mit den neuen Trainer Nermin Jonuzi an der Seitenlinie hat die Mannschaft wieder Fahrt aufgenommen und hoffen auch im Pokal dieses Gesicht zu zeigen wie zuletzt in der Landesliga. Beide Mannschaften wollen auf Sieg spielen denn sie wollen auch der erste Kreispokal Sieger des neuen Kreises Remscheid/Solingen werden.
Beide Vereine haben bis jetzt ihre Spiele im Pokal souverän über die Bühne gebracht
Chance auf den Niederrheinpokal
Denn es geht nicht nur um das Halbfinal Ticket sondern auch um die Möglichkeit um in denn Niederrheinpokal für die nächste Saison
Marathon hoffen am Mittwoch auf eine große Zuschauer Zahl
Das Pokalspiel findet an 25.03.2026 um 19.30uhr am Stadion Reinshagen, Remscheid
Weitere Viertelfinale Spiel
SV Solingen- TSV Solingen
Solingen 03- DV Solingen
VfB 06 Langenfeld- TuSpo Richrath