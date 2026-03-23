Für den FC Remscheid steht das Viertelfinale an

Fans wollen auch beim Pokalspiel denn Sieg feiern – Foto: Stephan Horn

An diesem Mittwoch findet das Kreis Pokalspiel zwischen dem VfB Marathon Remscheid und den FC Remscheid statt. Mit den neuen Trainer Nermin Jonuzi an der Seitenlinie hat die Mannschaft wieder Fahrt aufgenommen und hoffen auch im Pokal dieses Gesicht zu zeigen wie zuletzt in der Landesliga. Beide Mannschaften wollen auf Sieg spielen denn sie wollen auch der erste Kreispokal Sieger des neuen Kreises Remscheid/Solingen werden.

Beide Vereine haben bis jetzt ihre Spiele im Pokal souverän über die Bühne gebracht