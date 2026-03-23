 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Für den FC Remscheid steht das Viertelfinale an

von Michael Björn Busch · Heute, 15:32 Uhr · 0 Leser
Fans wollen auch beim Pokalspiel denn Sieg feiern
Fans wollen auch beim Pokalspiel denn Sieg feiern – Foto: Stephan Horn

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Kreispokal Rem.-Sol.

Mi., 25.03.2026, 19:30 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
19:30live

Im Viertelfinale wartet jetzt der Kreisligist VfB Marathon Remscheid

An diesem Mittwoch findet das Kreis Pokalspiel zwischen dem VfB Marathon Remscheid und den FC Remscheid statt. Mit den neuen Trainer Nermin Jonuzi an der Seitenlinie hat die Mannschaft wieder Fahrt aufgenommen und hoffen auch im Pokal dieses Gesicht zu zeigen wie zuletzt in der Landesliga. Beide Mannschaften wollen auf Sieg spielen denn sie wollen auch der erste Kreispokal Sieger des neuen Kreises Remscheid/Solingen werden.

Beide Vereine haben bis jetzt ihre Spiele im Pokal souverän über die Bühne gebracht

Chance auf den Niederrheinpokal

Denn es geht nicht nur um das Halbfinal Ticket sondern auch um die Möglichkeit um in denn Niederrheinpokal für die nächste Saison

Marathon hoffen am Mittwoch auf eine große Zuschauer Zahl

Das Pokalspiel findet an 25.03.2026 um 19.30uhr am Stadion Reinshagen, Remscheid

Weitere Viertelfinale Spiel

SV Solingen- TSV Solingen

Solingen 03- DV Solingen

VfB 06 Langenfeld- TuSpo Richrath