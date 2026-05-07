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Für den FC Neustadt steht das nächste "Endspiel" an
Am Sonntag empfängt das Schlusslicht der Fußball-Landesliga den Vorletzten FC Überlingen.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser
Neustadts Torhüter Manuel Werner wird sich auch am Sonntag in jeden Zweikampf werfen. – Foto: Wolfgang Scheu
Nach dem 2:0-Erfolg beim FC Öhingen-Gaienhofen gehen die Kellerduelle für den FC Neustadt sogleich weiter. Am Sonntag empfängt das Schlusslicht der Fußball-Landesliga den Vorletzten FC Überlingen.
Dieser letzte Tabellenplatz ist das angestammte Terrain des FC Neustadt. Fast die gesamte Saison harren die Hochschwarzwälder dort aus. Bisweilen derart abgeschlagen, dass das rettende Ufer nur noch mit dem Fernglas erkennbar war. Doch das hat sich geändert, nach den jüngsten Siegen der Neustädter sind sie der gefährdeten Konkurrenz bis auf Griffweite auf die Pelle gerückt. Vor allem dem FC Überlingen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.