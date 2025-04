Monheims Keeper Michael Ferber war wieder mal schneller und schnappte sich den Ball vor Mertingens Kevin Schwark. – Foto: Karlheinz Geiger

Für den FC Mertingen wird die Luft wieder dünn Kreisligist unterliegt dem TSV Monheim +++ Möttingen ist gegen den neuen Spitzenreiter FC Maihingen ohne echte Chance

Der Aufsteiger TSV Monheim ist auf dem besten Weg, in Sachen Klassenerhalt alles klar zu machen. Beim FC Mertingen, der in der Kreisliga Nord wieder mitten im Abstiegskampf steckt, gelang ein 3:1-Erfolg. Einen Wechsel gab es an der Spitze. Weil der FSV Reimlingen gegen den TSV Hainsfarth nicht über ein 3:3 hinauskam, übernahm der FC Mahingen drei Tage nach dem Pokalaus gegen Alerheim wieder Platz eins.



Der FC Mertingen musste gegen den TSV Monheim mit dem 1:3 bereits die fünfte Heimniederlage der laufenden Saison hinnehmen. In der ersten Halbzeit legte Monheim schon mal vor: Lukas Felbinger erzielte in der 23. Minute das 0:1, Tobias Trommer ließ kurz vor der Pause das 0:2 folgen (44.). Nach der Halbzeit gelang Eric Adam zwar der Anschlusstreffer für Mertingen (72.), doch Luca Keppler stellte mit einem Freistoßtor in der 79. Minute den 1:3-Endstand her. Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 100



Einen Pflichtsieg landete die SG Buchdorf/Daiting mit dem 2:0 gegen das Schlusslicht SG Wemding/Wolferstadt. Andreas Maier sorgte in der 48. Minute für die Buchdorfer Führung. Johannes Templer erhöhte in der 65. Minute. Die Zeitstrafe für Wemdings Eddie Fischer in der 75. Minute blieb folgenlos. Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 120



Der SV Ehingen/Ortlfingen setzte sich im Kellerduell gegen die SSV Höchstädt dank eines starken Schlussspurts noch mit 3:2 durch. Höchstädt ging früh in Führung: Mihael Zecevic traf in der 24. Minute, Sebastian Kölle ließ in der 33. Minute den zweiten SSV-Treffer folgen. Nach der Halbzeit erzielte Bastian Stefanovic per Kopf das 1:2 (53.) und machte die Partie wieder spannend. Wobei es für die Höchstädter am Ende ganz dick kam. Simon Leser glich in der 87. Minute durch einen Elfmeter aus. In der Nachspielzeit sicherte Christian Birthelmer dem SV Ehingen mit einem Kopfballtor den Sieg. Wobei der SVE da schon in Überzahl war. Höchstädts Zecevic hatte die Gelb-Rote Karte gesehen, am Ende flog Nico Korittke mit Rot vom Platz und fehlt der SSV vorerst im Abstiegskampf. Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 140



Es war ein ungleiches Duell zwischen dem Kellerkind TSV Möttingen und dem FC Maihingen, der sich mit dem 3:0-Erfolg auf Platz eins schoss. Dominik Göck eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss. In der 25. Minute erhöhte er nach Vorarbeit von Daniel Zekl per Abstauber auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit krönte Raphael Stimpfle seine Leistung mit einem Kopfballtor, vorbereitet von Andreas Haas. Schiedsrichter: Dennis Walter (Altenmünster) - Zuschauer: 50



Drei Tage nach dem Einzug ins Pokalfinale des Kreises Donau legte die SG Alerheim in der Liga nach und gewann mit 2:0 gegen den SV Holzkirchen. In der 11. Minute brachte Sebastian Hertle die SGA in Führung. In der 81. Minute erzielte er sein zweites Tor und sicherte den verdienten Sieg. Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 180



Mit dem 2:0-Erfolg beim TSV Oettingen setzte sich die SG Ebermergen/Mündling schon fünf Punkte von der Abstiegszone ab. Vor 120 Zuschauern brachte Johannes Fritz die SG in der 37. Minute in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Tim Scheithauer, nachdem Stefan Falch ihm eine perfekte Vorlage servierte. Diesen Rückstand konnte Oettingen nicht mehr wettmachen. Schiedsrichter: Vincent Meyer (Schwenningen) - Zuschauer: 120