Für den FC Memmingen zählen die Punkte

In der Nachspielzeit schien dem TSV Rain wieder mal der Sieg aus den Fingern zu gleiten, doch dann sorgte Nils Nocke doch noch für ein Erfolgserlebnis. In der sechsten Minute der Nachspielzeit entschied er die packende Partie gegen den SV Heimstetten mit dem Treffer zum 5:4-Endstand.

Die Rainer liefen in Gedenken an ihren verstorbenen Ehrenvorstand Erhard „Jacko“ Sandmeir mit Trauerflor auf. Was danach folgte, war alles andere als ein Trauerspiel. Adama Diarra legte Siegfried Kübler das 1:0 auf, Kubilay Celik traf praktisch im Gegenzug für die Heimstetter zum 1:1. Das muntere Toreschießen setzte sich fort. Erst traf Sami Achir zum 2:1, dann drehte Jordi Woudstra mit seinem Doppelpack zugunsten der Heimstetter. Das Team von TSV-Trainer Sven Zurawka zeigte sich davon unbeeindruckt und ging durch Achirs zweiten Treffer mit einem 3:3 in die Pause.

Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie zunächst, aber nur , um am Ende nochmal richtig Fahrt aufzunehmen. Joker Nils Nocke traf in der 85. Minute zum 4:3. Heimstetten mobilisierte daraufhin noch einmal alle Kräfte und glich durch Fabian Cavadias zum 4:4 aus. Doch die Lechstädter hatten das letzte Wort: Erneut war es Nocke, der nach Vorarbeit von Leo Hass zum 5:4-Endstand traf. Trotz des feststehenden Abstiegs war die Freude bei den Rainer Spielern nach dem Schlusspfiff riesig – ein packender Fußballnachmittag mit einem denkwürdigen Finale. „Für die Moral und das Selbstvertrauen der Mannschaft war dieser Erfolg enorm wichtig“, analysierte Trainer Zurawka sichtlich erfreut. (gj) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Siegfried Kübler (16.), 1:1 Kubilay Celik (17.), 2:1 Sami Achir (22.), 2:2 Jordi Woudstra (27./Foulelfmeter), 2:3 Jordi Woudstra (32.), 3:3 Sami Achir (43.), 4:3 Nils Nocke (85.), 4:4 Fabian Cavadias (90.+3), 5:4 Nils Nocke (90.+6)

Gelb-Rot: Altin Maxhuni (96./TSV Rain/Lech)