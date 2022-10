Für den FC Gießen geht es Schlag auf Schlag weiter Teaser HL: +++ Eine Englische Woche jagt die nächste beim Fußball-Hessenligisten. Doch nun wartet eine Topmannschaft, die auf Understatement macht +++

Gießen. Keine Atempause für Fußball-Hessenligist FC Gießen: Der Tabellenführer beendet am Sonntag (15 Uhr) bei RW Walldorf seine zweite von insgesamt drei Englischen Woche in Folge, die bislang erfolgreich verlaufen ist. Wenn nun der Rangvierte den Ersten empfängt, handelt es sich offensichtlich um ein Topspiel. Es gibt da allerdings noch den Blick auf die jüngsten Ergebnisse, die zehnmal in Folge ungeschlagenen FCG allesamt stimmten, während der Motor der Truppe aus dem Kreis Groß-Gerau doch ziemlich ins Stottern geraten ist.