 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Für den FC Denzlingen bleibt der Lohn wieder mal aus

Zum wiederholten Mal ist der FC Denzlingen in einem Spiel der Fußball-Oberliga nicht das schlechtere Team.

von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 21:26 Uhr · 0 Leser
Auch in dieser Szene bringt der Denzlinger Sandro Rautenberg den Ball nicht an Torhüter Andrea Hoxha vorbei ins Villinger Tor.
Auch in dieser Szene bringt der Denzlinger Sandro Rautenberg den Ball nicht an Torhüter Andrea Hoxha vorbei ins Villinger Tor. – Foto: Achim Keller

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Zum wiederholten Mal gibt's trotzdem eine Niederlage – diesmal mit 0:1 gegen Villingen.

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Und täglich grüßt das Murmeltier. Wer regelmäßig den Spielanalysen des Denzlinger Trainers Marco Dufner lauscht, wird schnell erkennen, wie sich Dufners Tenor Woche für Woche wiederholt: Der FC Denzlingen hält meist gut mit, ist spielerisch selten schwächer als der Gegner. Doch weil dem Angriff die Effektivität abgeht, gehen die Spiele zumeist verloren.

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Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Cernenchi, Garcia Stein, Riggenmann, Rautenberg, Boye (89. Schultis), Zimmermann, Gehring, Weizel, Ebel (89. Vanci). Tor: 0:1 Derflinger (86.). Schiedsrichter: Kastner (Dobel). Zuschauer: 200.