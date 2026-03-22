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Für den FC Denzlingen bleibt der Lohn wieder mal aus
Zum wiederholten Mal ist der FC Denzlingen in einem Spiel der Fußball-Oberliga nicht das schlechtere Team.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Wer regelmäßig den Spielanalysen des Denzlinger Trainers Marco Dufner lauscht, wird schnell erkennen, wie sich Dufners Tenor Woche für Woche wiederholt: Der FC Denzlingen hält meist gut mit, ist spielerisch selten schwächer als der Gegner. Doch weil dem Angriff die Effektivität abgeht, gehen die Spiele zumeist verloren.