Für den FC Cleeberg darf es gerne ein bisschen mehr sein

Langgöns-Cleeberg. Nach 15 Siegen, vier Unentschieden und 15 Niederlagen hat der FC Cleeberg die Saison 2025/26 in der Fußball-Gruppenliga auf Platz neun und damit der Bilanz entsprechend im Mittelfeld beendet. Mehr noch, denn im Laufe der Restrunde lagen die „Raubritter“ fast ausschließlich auf diesem Rang, von zwei Spieltagen auf Platz acht abgesehen. Ein Stück weit höher hinaus gehen soll es für das Team von Spielertrainer Dominik Huisgen in der kommenden Spielzeit, die mit einem Auswärtsauftritt startet. Dabei geht es am Sonntagnachmittag (16 Uhr) zum RSV Büblingshausen.