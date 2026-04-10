Für den ETB SW Essen steht das Derby in Frintrop an

Neuauflage des Essener Derbys. – Foto: Imago Images

Im Hinspiel siegte der ETB durch späte Tore von Maurice Haar und Sanjin Vrebac verdient mit 2:0 am heimischen Uhlenkrug. Die Frintroper werden mit aller Macht versuchen, diesmal etwas Zählbares gegen die „Schwatten“ zu holen, während sich der DFB-Pokalsieger von 1959 gegen die Adler weiterhin schadlos halten will. Der Anstoß auf der „BSA am Wasserturm“ (Frintroper Str. 306 A, 45359 Essen) erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

Aufwärtstrend beim ETB



Nachdem die Schwarz-Weißen zuletzt zwei Siege hintereinander feiern durften, konnten sie sich dadurch auf den siebten Tabellenplatz in der Oberliga Niederrhein vorarbeiten. Die Adler verloren Gründonnerstag knapp beim KFC Uerdingen, konnten aber davor den FC Büderich zuhause bezwingen. Mit 38 Punkten liegt der ETB sechs Zähler vor Frintrop. Der Aufsteiger vom Wasserturm kann aber mit der laufenden Saison bisher äußerst zufrieden sein, denn er hat immerhin fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

ETB-Coach Björn Matzel sagt zum anstehenden Stadtderby: „Adler Union ist eine starke Heimmannschaft, die viele Zweikämpfe führt und schon seit Jahren zusammenspielt. Trotz des Abstiegs vor zwei Jahren, ist die Mannschaft komplett zusammengeblieben. Sie sind direkt wieder aufgestiegen und spielen jetzt eine gute Oberligasaison. Der Teamspirit stimmt bei Ihnen, denn fast der komplette Kader hat jetzt schon für die nächste Spielzeit verlängert. Es ist ein eingeschworener Haufen, der zusammenhält. Wir sind aber entsprechend gewappnet, gut vorbereitet und wollen unsere Serie gegen Frintrop beibehalten. Unsere Mannschaft ist gut drauf und wir wollen natürlich drei Punkte aus dem Derby mit zum Uhlenkrug nehmen. Aus den letzten sieben Spielen haben wir fünf Siege geholt und wollen diese gute Entwicklung auch am Sonntag weiter fortsetzen.“