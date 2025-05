Die ETB-Serie hat gehalten, dennoch war das 0:0 ein Rückschlag. – Foto: Jens Terhardt

Für den ETB reicht es nur zu einem Punktgewinn in Kleve Oberliga Niederrhein: Keine Tore zwischen dem 1. FC Kleve und dem ETB Schwarz-Weiß Essen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen blieb am Freitag zum zehnten Mal hintereinander ungeschlagen in der Oberliga Niederrhein und konnte seine tolle Serie ausbauen. Das 0:0-Unentschieden beim 1. FC Kleve war für die Schwarz-Weißen aber dennoch ein Rückschlag im Kampf um Platz eins, denn während die Mannschaft von ETB-Coach Julian Stöhr auswärts einen Zähler holte, konnten gleichzeitig die SSVg Velbert und die SpVg Schonnebeck in ihren Heimspielen dreifach punkten. Das Team vom Uhlenkrug liegt nun in der Tabelle zwei Zähler hinter Velbert und fünf Punkte hinter Spitzenreiter Schonnebeck zurück. Nächste Woche Sonntag (18. Mai) geht es für den ETB um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim weiter.

Fr., 09.05.2025, 19:30 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 0 0 Abpfiff Zu Beginn der Partie hatten die Schwarz-Weißen vor 413 Zuschauern in der Eroglu-Arena mehr vom Spiel und konnten in der 18. Minute auch die beste Torgelegenheit der ersten Halbzeit für sich verbuchen: Nach einem Eckball hatten die mitgereisten ETB-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, als ein Kopfball von Jan Corsten in Richtung Klever Gehäuse flog, aber auf der Linie konnte das runde Leder noch von einem FC-Spieler - für den bereits geschlagenen Torhüter Henning Divis - geklärt werden. Nach der Großchance war die Partie bis zum Pausenpfiff ausgeglichen und beide Teams neutralisierten sich mehr oder weniger.

Spiel blieb nach der Pause augeglichen Nach dem Seitenwechsel war es weiterhin ein ausgeglichenes und spannendes Spiel auf Augenhöhe, in dem sich die Schwarz-Weißen aber keine zwingenden Tormöglichkeit mehr erspielen konnten. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff hatten die Schwarz-Weißen dann Glück, dass der eingewechselte Klever Juliano Ismanovski eine gute Chance nicht nutzen konnte (80.) und 55 Sekunden später ETB-Keeper Ryan Valentine mit einer Riesenparade das 0:1 gegen Luca Thuyl verhinderte (81.). In der hitzigen Schlussphase konnte keine der beiden Mannschaften noch den erhofften „Lucky Punch“ setzen. Somit blieben die guten Serien der beiden Teams erhalten, denn die Gastgeber blieben zum sechsten Mal in Serie ohne Niederlage.