„Für den BFV keine Frage“: Verband stichelt nach WM-Eklat um „One Love“-Binde gegen DFB „Menschenrechte sind eine Selbstverständlichkeit“

München – Die WM 2022 in Katar bestimmt die Schlagzeilen, doch über den Fußball wird nur wenig gesprochen. Menschenrechtsverletzungen, homophobe Äußerungen von WM-Offiziellen und die Korruptionsvorwürfe rund um die WM-Vergabe – die Kritik an Katar und dem Fußball-Weltverband FIFA reißt nicht ab. Den bisherigen Höhepunkt während des Turniers lieferte aber wohl der Eklat rund um die „One Love“-Binde .

DOHA, QATAR - NOVEMBER 22 : Illustration picture « one love » bracelet pictured during a training session of the Belgi – Foto: IMAGO/Peter De Voecht