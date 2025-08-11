Der Kirchheimer SC verlor in Freilassing. – Foto: Bernhard Schmöller

„Für den betriebenen Aufwand nicht belohnt" – KSC verliert unglücklich Landesliga Südost Kirchheim

Bittere Niederlage für den Kirchheimer SC auswärts beim ESV Freilassing.

Insgesamt vier Stunden für Anreise und Rückfahrt, 70 Minuten spielbestimmend, 32 Grad, genügend Chancen, kein Tor, durch Elfmeter verloren: Bei Landesligist Kirchheimer SC ist am Samstag so einiges an Fußballfrust zusammengekommen. Und nach der unnötigen 0:1-Niederlage beim ESV Freilassing steht zu allem Überfluss auch noch ausgerechnet der Gegner dort, wo der KSC bei einem Sieg stehen würde – gemeinsam mit punktgleichen Teams an der Spitze der Tabelle. Die Kirchheimer haben zwar noch ein Spiel in der Hinterhand – die zunächst verlegte und dann ausgefallene Partie beim SB Chiemgau Traunstein wird am 26. August (19.45 Uhr) nachgeholt –, doch Chefcoach Steven Toy ärgerte sich über die verpasste Gelegenheit: „Es ist einfach nicht schön, wenn du die Sache die meiste Zeit im Griff hast, richtig gut verteidigst, und du dich nicht für den betriebenen Aufwand belohnst. Obwohl doch eigentlich alles nach Plan läuft.“

Der für Denis Zabolotnyi auf der Sechs spielende Nuyan Karsak hatte die erste Chance des Spiels, als er aus 16 Metern den gut reagierenden ESV-Keeper Thomas Unterhuber prüfte (4.), der dann auch beim unbedrängten Abschluss von Roman Prokoph auf dem Posten war (22.). Auch Freilassing versuchte es in der ersten Halbzeit einige Male aus der Distanz, doch KSC-Torwart Sebastina Kolbe musste zunächst nur bei einem unplatzierten Schuss von Timo Portenkirchner eingreifen (39.), während auf der anderen Seite Prokoph nach Steilpass von Jan Köhler zu überhastet abschloss (43.). Ihre beste Phase hatten die Gäste in der Viertelstunde nach dem Seitenwechsel, doch das Spielglück hatte die Heimelf auf ihrer Seite. Prokophs Kopfball wurde so gerade eben von einem Abwehrbein übers Tor gelenkt (47.), Sami Benrabhs Fernschuss gehalten (49.), Leon Reilhac traf aus drei Metern nur den Pfosten (51.), und Köhler verzog freistehend aus fünf Metern (53.). Auf der anderen Seite scheiterte Mark Kremer unmittelbar vor Kolbe am Kirchheimer Keeper (59.), ehe das entscheidende Tor fiel: Reilhac kam im Duell mit Tim Bageritz zu spät, erwischte ihn von hinten am Fuß, und Portenkirchner verwandelte den fälligen Strafstoß zu seinem bereits siebten Saisontor (62.). Am Gegentreffer hatten die Gäste spürbar zu knabbern, und auch die Einwechslungen – Luis Sako feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback – fruchteten diesmal nicht.