Für den BCA wird die Luft immer dünner – Verletzungspech in Kammerberg

Landkreis – Die Saison der Bezirksliga Nord geht in ihre entscheidende Phase. Fünf Spieltage vor Schluss sind der BC Attaching und die SpVgg Kammerberg auswärts gefordert. Beide Clubs haben den Klassenerhalt noch nicht in der Tasche. Doch während die Spielvereinigung wohl nur noch von ihrem extremen Verletzungspech gestoppt werden kann, müssen sich die Attachinger ernsthaft mit dem Szenario Relegation beschäftigen.

Dass seine Mannschaft vor einer Herkulesaufgabe steht, ist Fürst bewusst. Der Gegner unterlag zwar am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel bei Tabellenführer Neuperlach deutlich mit 0:4, hatte davor jedoch neunmal in Folge nicht verloren. Um den zweiten Platz zu verteidigen, benötigt Gaimersheim Punkte. Auch Attaching ist weit davon entfernt, die Partie als Bonusspiel zu bezeichnen. „Um zu punkten, brauchen wir allerdings einen perfekten Tag. Wir wollen ekelhaft sein, unser Herz auf dem Platz lassen und uns belohnen“, betont Fürst. Die Kadersituation könnte besser sein: Im Training am Donnerstag fehlten mehrere Spieler angeschlagen oder erkältet, darunter Daniele Chezzi und Marvin Haug.

Kammerberg von Verletzungssorgen geplagt

Vom Verletzungspech der Kammerberger ist der BCA allerdings weit entfernt. SpVgg-Coach Victor Medeleanu ist aktuell wahrlich nicht zu beneiden. Für das Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim SV Waldeck Obermenzing brechen nun weitere Akteure weg. Robert Villand hat sich über Ostern in den Heimaturlaub nach Rumänien verabschiedet. Haris Cehic fehlt ebenfalls, genauso wie Jonas Grundmann. Letzterer musste am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg gegen den SV Nord Lerchenau wegen Knieschmerzen ausgewechselt werden. Nun steht die Diagnose fest: Kreuzbandriss.

Für Grundmann ist das Fußballjahr damit beendet – und den Kammerbergern fehlt einer ihrer wichtigsten Spieler. „Das ist sehr bitter für Jonas und für uns“, sagt Medeleanu, der nun in Schwierigkeiten ist: „Wir sind momentan nur zehn Spieler. Wir hoffen, dass die Zweite Mannschaft uns zwei, drei Spieler abstellen kann.“

Eine Verlegung war aber keine Option. Das lag nicht am Gegner, sondern am nahenden Saisonende. „Es kam nur der 1. Mai in Frage. Das wäre zwischen den Spielen gegen Gaimersheim und in Neuperlach gewesen. Und personell hätte es da nicht wirklich besser ausgesehen“, sagt Medeleanu. Die Kammerberger Fußballer wollen das Beste aus der angespannten Situation machen – so, wie in den vergangenen Wochen.