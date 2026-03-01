 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Für den Bahlinger SC bleibt die Initialzündung aus

Fatale Bahlinger Ballverluste im Spielaufbau

von Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Der Bahlinger Vasco Walz hat in dieser Szene das Nachsehen gegen den ballführenden Fuldaer Nicola Arcanjo Köhler.
Der Bahlinger Vasco Walz hat in dieser Szene das Nachsehen gegen den ballführenden Fuldaer Nicola Arcanjo Köhler. – Foto: Claus G. Stoll

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
Bahlinger SC
Barockstadt

Der große Ruck im Regionalliga-Abstiegskampf gerät zum Rohrkrepierer: Die Fußballer des Bahlinger SC kassieren gegen Barockstadt Fulda-Lehnerz eine 1:2-Heimniederlage. Und das nicht unverdient.

Gestern, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
1
2

Was liegt näher, als im Moment des Misserfolgs die Nähe zu Freunden und zur Familie zu suchen? Nach dem Fehlstart ins Kalenderjahr 2026 verstreuten sich die Spieler des Bahlinger SC am Samstag Nachmittag schnell an die Ränder des Kaiserstuhlstadions und ließen sich von ihren Liebsten trösten. Fast gewann man den Eindruck, die Vereinzelung der vorangegangenen 100 Spielminuten – tatsächlich wurden zehn Minuten nachgespielt – setzte sich hier fort. "Die Abstände waren zu groß, wir standen nicht kompakt genug", monierte der Bahlinger Assistenztrainer Milorad Pilipovic nach der 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.