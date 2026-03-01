Für den Bahlinger SC bleibt die Initialzündung aus

Der Bahlinger Vasco Walz hat in dieser Szene das Nachsehen gegen den ballführenden Fuldaer Nicola Arcanjo Köhler. – Foto: Claus G. Stoll

Was liegt näher, als im Moment des Misserfolgs die Nähe zu Freunden und zur Familie zu suchen? Nach dem Fehlstart ins Kalenderjahr 2026 verstreuten sich die Spieler des Bahlinger SC am Samstag Nachmittag schnell an die Ränder des Kaiserstuhlstadions und ließen sich von ihren Liebsten trösten. Fast gewann man den Eindruck, die Vereinzelung der vorangegangenen 100 Spielminuten – tatsächlich wurden zehn Minuten nachgespielt – setzte sich hier fort. "Die Abstände waren zu groß, wir standen nicht kompakt genug", monierte der Bahlinger Assistenztrainer Milorad Pilipovic nach der 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.