Für den Aufstiegskampf: D/A II verpflichtet Offensivkraft vom HSV

– Foto: Jörg Struwe

Nach den Badur-Brüdern vermeldet D/A II die nächste Personalie. Ab sofort soll eine neue Offensivkraft den Drochtersern beim möglichen Aufstieg in die Oberliga helfen.

Die SV Drochtersen/Assel hat für ihre zweite Mannschaft, die U23, Onur Kulaksiz verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt sofort vom HSV III in der Hamburger Landesliga nach Kehdingen. Er schließt sich einer Mannschaft an, die als Tabellenführer der Landesliga beste Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga hat.

Kulaksiz spielte in der Jugend für den Bramfelder SV, den HSV Barmbek-Uhlenhorst und Germania Schnelsen. Danach zog es ihn in die Türkei, zum Niendorfer TSV II und schließlich zum HSV III. In der laufenden Saison erzielte Kulaksiz in elf Spielen drei Tore.