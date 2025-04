Für den ASV Dachau zählen nur noch Siege

Der Aufstieg rückt weiter in die Ferne für die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau. Von jetzt an zählen nur noch Siege.

Der ASV Dachau steckt in seiner schwierigsten Phase in dieser Saison. Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Aufstiegsränge für den Fußball-Bezirksligisten in weite Ferne gerückt. Bleiben die Dachauer am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Untermenzing erneut sieglos, können sie den Traum von der Landesliga-Rückkehr erst einmal aufgeben.

Der Schuh drückte zuletzt auswärts. Nach den 1:2-Niederlagen in Freising und vor einer Woche in Eichstätt ist der Rückstand auf die Aufstiegsplätze auf sechs Punkte angewachsen. Und da der Spitzenreiter Neuperlach und der Zweite Gaimersheim kaum Schwächen zeigen, heißt es für die Dachauer: Hausaufgaben erledigen und von Woche zu Woche schauen.

Gegen Untermenzing erwartet Koston ein „schönes Spiel” – so wie beim 2:1-Auswärtserfolg in der Hinrunde. „Das war brutal interessant. Beide Teams haben mutig gespielt, viel Offensive kreiert, gefährliche Standards geschossen und taktisch gut gestanden”, so Koston. Zu den Stärken des Gegners zählt er „die schnellen Spieler, das gute Mittelfeld und die Kompaktheit”. Koston hat beim Tabellensechsten aber auch Schwankungen festgestellt.

„Sie können jeden schlagen, aber auch Punkte liegen lassen”, so Koston. Beispiele dafür lieferten die Untermenzinger in den vergangenen Wochen. Da spielten sie sowohl gegen den Zweiten Gaimersheim als auch gegen den Vorletzten Gerolfing 1:1. Die Dachauer haben es registriert, arbeiten aber erstmal an ihren eigenen Baustellen. Immerhin: Der Kader ist nahezu komplett. Koston hat die Qual der Wahl.