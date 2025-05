Für den ASV Dachau geht es um alles

Alles oder Nichts: Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau empfangen mit Gaimersheim den direkten Konkurrenten im Rennen um Platz zwei.

Für Spiele wie dieses wurde der Begriff „Do-or-die-Spiel“ verwendet; was so viel heißt wie: gewinnen oder sterben. Gewinnt der ASV Dachau am Samstag (13 Uhr) am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Gaimersheim, verdrängt er den Gegner vom Aufstiegsrelegationsplatz. Bei einer Niederlage können die Dachauer den Aufstieg abhaken.

„Es ist ultrageil, dass es am vorletzten Spieltag um so viel geht“, sagt ASV-Trainer Matthias Koston. „Wir spielen doch alle zum Spaß – und diese Spiele machen am meisten Spaß.” Zumindest die Spieler, die mit Druck umgehen können, werden die Partie genießen.

Gaimersheim geht mit einem Vorteil in das vorgezogene Endspiel um Platz zwei, denn die Mannschaft aus der Nähe von Ingolstadt liegt zwei Punkte vor dem ASV und hat das Hinspiel mit 3:2 gewonnen. Das heißt auch, dass Gaimersheim mit einem Remis deutlich besser leben könnte als die Dachauer.

Dass Gaimersheim so weit vorne steht, mag vielleicht vor dem Saisonbeginn eine Überraschung gewesen sein. Doch bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte der damalige Aufsteiger gezeigt, dass er mit den besten Teams mithalten kann. Diesen Eindruck bestätigte die Elf von Trainer Manfred Kroll in dieser Saison. Koston: „Die Gaimersheimer haben Topspieler und sind taktisch gut eingestellt. Sie, Freising und wir sind auf einem ähnlichen Niveau.”

Die Dachauer müssen sich aber nicht verstecken. Koston hofft auf eine Atmosphäre, die der Bedeutung des Spiels angemessen ist: „Das Duell hat etwas von einem Endspiel oder einem Relegationsspiel. Es geht um alles oder nichts.” Der Dachauer Trainer ist überzeugt, dass seine Spieler unter der Last des Drucks nicht zerbrechen werden. Auch deshalb sagt er: „Das Wetter soll super werden. Wir alle sind voller Vorfreude. Ob es ein attraktives Duell wird, entscheidenden die Spieler auf dem Platz.”

Sehenswerte Aktionen sind zwar willkommen, stehen allerdings nicht auf dem Matchplan. Es zählt nur das Ergebnis. Die Dachauer werden bis auf Leo DiPasquale in Bestbesetzung antreten können.