Für den 1. FC Wülfrath zählt gegen die VfB 03-Reserve nur ein Sieg

1. FC Wülfrath – VfB 03 Hilden II. Eine verkorkste erste Halbzeit beim 3:2 (0:2)-Sieg in Bergisch Born, ein ganz schwacher Auftritt zuletzt beim 0:4 gegen Mitaufsteiger TSV Solingen. Mit den Wülfrathern (13. Platz) ist in der Landesliga, Gruppe 1, derzeit wenig Staat zu machen. Das Team um Kapitän Maik Bleckmann strotzt – den beiden Begegnungen ging noch die 0:1-Heimniederlage gegen Süchteln voraus – nicht gerade vor Selbstvertrauen. Und dann sind, so hat es den Anschein, auch nicht die „Basics“ des Fußballs, wie Kampfgeist, Laufbereitschaft oder Siegermentalität problemlos abzurufen. Das Endresultat beim TSV war auch ein Beispiel dafür, dass vermeintlich größeres individuelles Können (Wülfrath) keine Spiele gewinnt, wenn es an der nötigen Einstellung fehlt. Besonders ernüchternd: Der FCW verzeichnete in Solingen keine wirklich zwingende Torchance.
Vor dem Jahresabschluss vor heimischer Kulisse am Sonntag um 15 Uhr im Lhoist Sportpark gegen Schlusslicht Hilden kann es von daher nur ein Ziel geben. „Egal wie, drei Punkte sind absolute Pflicht. Wir müssen das in den 90 Minuten mit der erforderlichen Konzentration und Mentalität hinkriegen. Da sind alle Mannschaftsteile gefordert. Es ist an der Zeit, dass die Jungs aus den letzten drei Spielen die Lehren ziehen, um was es für uns letztlich geht. Wir haben das in der Teambesprechung deutlich kommuniziert“, erwartet Chefcoach Joscha Weber nichts anderes als einen Sieg.
Daniel Ivezic wäre gegen seine Ex-Mannschaft, die sich in dieser Saison bis auf ganz wenige Ausnahmen personell aber völlig anders präsentiert, gerne dabei. Schließlich erlebte der 22-Jährige an der Hoffeldstraße von Juli 2023 bis zum Juni diesen Jahres eine erfolgreiche Zeit. Aber ein Muskelbündelriss (mit Sehnenabriss) im Oberschenkel, erlitten am 11. Spieltag schon in Diensten des FCW gegen TVD Velbert, ließen das Vorhaben bereits vor sechs Wochen platzen.
Ivezic im Rückblick: „Für mich lief es in Hilden richtig gut. In der ersten Saison wurden wir gleich Landesliga-Vizemeister. In meiner persönlichen Statistik standen nach zwei Spielzeiten 41 Scorerpunkte.“ Der von Bezirksligaabsteiger Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – seine erste Station im Seniorenfußball – gekommene Zugang schlug eine Liga höher prima ein. Elf Tore in 2023/24 mit elf Assists, in der Saison darauf zehn Tore und neun Assists – das konnte sich wahrlich sehen lassen. Der Mann für die linke offensive Außenbahn, der als ganz junger Kicker bei Fortuna Düsseldorf seine fußballerische Grundausbildung erhielt, später in die Nachwuchsabteilung des VfB 03 Hilden und dann im zweiten A-Junioren-Jahr für eine halbe Saison zum DSC 99 wechselte, erfüllte auf Anhieb die in ihn gesetzten Erwartungen.
Das war am Erbacher Berg nicht viel anders. Auch hier lieferte der schnelle, technisch versierte Düsseldorfer gleich ab. „Wir haben eine gut funktionierende Truppe zusammen. Da stimmt es auch charakterlich. Ich fühle mich hier wohl und bestens aufgehoben. Auch jetzt während meines verletzungsbedingten Ausfalls. Irgendwie sind mir die Jungs und das ganze Umfeld schnell ans Herz gewachsen,“ betont der bis hierhin vierfache Torschütze, der noch ergänzt: „Bei allem Respekt vor der VfB 03-Reserve, aber wir haben sicher mehr individuelle Qualität. Nach deren 3:1 zuletzt gegen Bergisch Born könnte es aber ein offenes Spiel werden. Allerdings am Ende bestimmt mit uns als Sieger.“
Das Talent des jungen Daniel wurde schon früh durch den Vater in die richtigen Bahnen gelenkt. „Bobo“ Ivezic war ein in der Landeshauptstadt bekannter Fußballer, der unter anderem für Fortuna Düsseldorf II und den DSC 99 auflief. Der Junior arbeitet, umfangreiche therapeutische Maßnahmen inbegriffen, intensiv an seinem Comeback: „Wenn alles nach Plan geht, hoffe ich, Ende Januar wieder ins Teamtraining einzusteigen.“ Gleichwohl immer noch ein langer, vom FCW in jeglicher Hinsicht unterstützter Weg.
Zwei Tage nach dem vorletzten Punktspiel treten die Wülfrather am Dienstag (19.30 Uhr – Sportplatz Lüntenbeck) im Kreispokal beim FSV Vohwinkel an.