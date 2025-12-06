Für den 1. FC Wülfrath zählt gegen die VfB 03-Reserve nur ein Sieg

1. FC Wülfrath – VfB 03 Hilden II. Eine verkorkste erste Halbzeit beim 3:2 (0:2)-Sieg in Bergisch Born, ein ganz schwacher Auftritt zuletzt beim 0:4 gegen Mitaufsteiger TSV Solingen. Mit den Wülfrathern (13. Platz) ist in der Landesliga, Gruppe 1, derzeit wenig Staat zu machen. Das Team um Kapitän Maik Bleckmann strotzt – den beiden Begegnungen ging noch die 0:1-Heimniederlage gegen Süchteln voraus – nicht gerade vor Selbstvertrauen. Und dann sind, so hat es den Anschein, auch nicht die „Basics“ des Fußballs, wie Kampfgeist, Laufbereitschaft oder Siegermentalität problemlos abzurufen. Das Endresultat beim TSV war auch ein Beispiel dafür, dass vermeintlich größeres individuelles Können (Wülfrath) keine Spiele gewinnt, wenn es an der nötigen Einstellung fehlt. Besonders ernüchternd: Der FCW verzeichnete in Solingen keine wirklich zwingende Torchance.