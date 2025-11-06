Für den 1. FC Kleve zählt im Duell der Kellerkinder nur ein Sieg

Der SV Biemenhorst steckt schwer in der Krise. Er hat sich vor gut einer Woche von Trainer Daniel Beine, der Viktoria Goch in der Saison zuvor in die Landesliga geführt hat, getrennt. Der Halderner Jürgen Stratmann, zuvor Coach bei BW Dingden, ist erst einmal eingesprungen.

Der SV Biemenhorst hat sieben Spiele in Folge bei einem Torverhältnis von 5:30 verloren. Doch davon lässt sich Umut Akpinar nicht blenden. „Wir wissen, dass der Gegner Qualität hat“, sagt der Coach. In der vergangenen Saison gelang gegen den damaligen Neuling kein Sieg. In der Eroglu-Arena gab es ein 1:1, in Biemenhorst ein 0:1.