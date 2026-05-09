Für den 1. FC Kleve wird es jetzt existenziell

Kleve muss gegen Büderich ran – Foto: Arno Wirths

Der Nervenkrimi geht für den 1. FC Kleve weiter. Zwar gewann der Oberligist das jüngste Spiel beim Schlusslicht SV Biemenhorst deutlich mit 5:2, doch in der Tabelle hat sich das Team nicht verbessert und nimmt nach wie vor den vorletzten Platz ein, da auch die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf Zählbares einfuhren. Noch vier Partien stehen auf dem Programm. Dann wird klar sein, welche drei Mannschaften in der kommenden Saison in der Landesliga spielen müssen. Die große Frage vor dem Schicksalsspiel: Kann Torwart Ahmet Taner spielen?

Klar ist auch, dass der 1. FC Kleve, der seit vier Spielen ungeschlagen ist und in dieser Zeit acht Zähler eingefahren hat, diese Erfolgsserie fortsetzen muss. „Wenn wir verlieren, sind wir weg“, bringt Mewes die Sache kurz und bündig auf den Punkt. Die Klever müssen an die gegen Biemenhorst gezeigte Leistung anknüpfen.

Vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz hat der 1. FC Kleve. Und ausgerechnet die Mannschaft, die diesen Rang belegt, stellt sich mit dem FC Büderich am Sonntag im Klever Eroglu-Stadion vor - mehr Abstiegskampf geht nicht. „Das wird ein ganz heißes Ding“, glaubt Georg Mewes, der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve. Auch Trainer Umut Akpinar sagt klipp und klar: „Wir müssen punkten.“

Personalsorgen beim 1. FC Kleve: Torwart Taner fraglich, Burghardt gesperrt

Dabei gab es in dem Spiel schon früh einen gewaltigen Schreckmoment für Akpinar, denn schon nach 19 Minuten musste er mit Torwart Ahmet Taner einen seiner Leistungsträger auswechseln. Aus kurzer Distanz wurde der Keeper von einem strammen Schuss von Jayden Houtriet am Kopf erwischt. Er blieb minutenlang benommen am Boden liegen und musste durch Henning Divis ersetzt werden.

Akpinar hofft, dass sein Stammkeeper am Sonntag wieder zwischen den Pfosten stehen kann. „Die Entscheidung werde ich kurzfristig fällen. Wir müssen abwarten, ob Ahmet grünes Licht gibt“, sagt er. Philipp Divis kehrt nach seiner abgesessenen Gelbsperre in die Startformation des 1. FC Kleve zurück. Fehlen wird Winter-Neuzugang Dominik Burghardt, der in Biemenhorst die fünfte Gelbe Karte gezeigt bekam. Auch Mittelfeldspieler Juliano Ismanovski ist weiter nicht dabei. Er ist noch zwei Begegnungen gesperrt. Aus Verletzungsgründen ist Timo Sanders nicht im Kader.

FC Büderich ohne Sieg seit acht Spielen – doch Kleves Abwehr muss höllisch aufpassen

Der FC Büderich spielt eine recht schwache Saison. Vor allem ist die Defensive äußerst anfällig und hat schon 70 Gegentreffer einstecken müssen. Nur das Schlusslicht aus Biemenhorst hat mehr Tore kassiert. Dennoch warnt Umut Akpinar vor dem Gegner. „Die bringen eine ordentliche Qualität mit und können jedem Gegner wehtun“, sagt der Coach.

Allerdings wartet der FC Büderich schon seit acht Partien auf einen Sieg. Zuletzt reichte es für das Team zu einem 1:1-Unentschieden gegen die SpVg Schonnebeck. Da fehlten den Büderichern aber ihre beiden besten Angreifer. Jan Niklas Kühling, der schon zehn Tore auf seinem Konto hat, war gesperrt und Sturmpartner Kales Alaisame (sieben Treffer) war in der Halle in der Icon-League am Ball. „Beide werden aber gegen uns mit Sicherheit dabei sein. Da kommt ein mächtiges Brett auf uns zu. Auf das Duo wird unsere Defensive höllisch aufpassen müssen“, sagt Mewes.