Für den 1. FC Kleve gibt es beim Trainingsauftakt eine gute Nachricht

Kleve feiert einen ersten Erfolg – Foto: Sven Hanisch

Der 1. FC Kleve hat genau vier Wochen nach seinem bitteren Aus in der Oberliga mit der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 begonnen, in der er zum ersten Mal seit 2018 wieder in der Landesliga um Punkte kämpfen muss. Knapp 90 Minuten dauerte die erste Übungseinheit nach der Sommerpause, bei der das kickende Personal noch recht überschaubar war. Das soll sich schnell ändern.

Wenigstens fünf Plätze im Kader möchten der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes und Trainer Umut Akpinar bis zum Start der Meisterschaft Mitte August noch vergeben. Die ersten Kandidaten für einen Platz im Aufgebot des Landesligisten waren am Sonntag schon dabei. Drei Gastspieler mischten bei der lockeren Einheit mit.

Zehn der 15 Spieler, die für die kommende Saison unter Vertrag stehen, waren dabei. Philipp Divis (Schambeinentzündung) und Luca Thuyl (Reizung der Patellasehne) schauten dem Treiben auf dem nach der starken Hitze an vielen Stellen verbrannten Rasen im Stadion am Bresserberg zu, während sie an der Linie ihr eigenes Trainingsprogramm durchzogen. Ahmet Taner (erkrankt), Fabian Berntsen, Neuzugang von der SGE Bedburg-Hau, und Elidon Bilali (beide Urlaub) fehlten.

„Spätestens nach dieser Partie werden wir entscheiden, welche dieser drei Spieler wir verpflichten wollen“, sagte Mewes. Zwei weitere Akteure werden dann ab Donnerstag ein Probetraining beim 1. FC Kleve absolvieren. „Wir werden bis zum Saisonstart schon ein gutes Team beieinanderhaben“, so der Sportliche Leiter.

Die Akteure, deren Namen Mewes nicht verraten wollte, haben jetzt ein paar Tage Zeit, sich für einen Platz im Klever Kader zu empfehlen. Sie werden am Montag und Dienstag noch einmal mit der Mannschaft trainieren. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, steht dann das erste Testspiel beim westfälischen Oberligisten SV Schermbeck an.

Das sieht auch Trainer Umut Akpinar so. „Wichtig ist, dass das Gerüst des Teams steht, weil einige Leistungsträger geblieben sind. Darauf können wir aufbauen“, sagte der Coach. Wichtige Akteure wie Torhüter Ahmet Taner, die Abwehrspieler Philipp Divis und Elidon Bilali, sowie die Mittelfeldakteure Niklas Klein-Wiele, Luca Thuyl und Nermin Badnjevic laufen weiter für den 1. FC Kleve auf. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns noch in der Breite verstärken können“, so Akpinar, für den es „keine Alternative zum Weg gibt, mit vielen jungen Spielern zu arbeiten“.

Das bestätigte Georg Mewes erneut. „Aktuell sind keine gestandenen Akteure auf dem Markt, die für uns interessant sein könnten und auch zu finanzieren wären. Es kann sein, dass sich das in den nächsten Wochen noch einmal ändert. Aber erst einmal gehen wir davon aus, dass wir noch weitere junge Akteure holen werden.“

A-Junioren des 1. FC Kleve schaffen Aufstieg in die Niederrheinliga

Da passte es bestens ins Thema, dass es beim Auftakt schon die ersten guten Nachrichten für den 1. FC Kleve gab. Das A-Junioren-Team des Klubs machte am Sonntag mit einem 1:0 beim SV Budberg den Aufstieg in die Niederrheinliga perfekt, den zuvor schon die C-Junioren des Klubs geschafft hatten. „Das freut mich sehr für die Jugend-Abteilung. Und das macht den Weg, den wir gehen wollen, wieder ein klein wenig einfacher“, sagt Mewes.

Der 1. FC Kleve hatte ohnehin geplant, alle Akteure des älteren A-Jugend-Jahrgangs vorzeitig zu Senioren erklären zu lassen. „Diese Spieler sollen nach Absprache mit der Jugend-Abteilung teilweise schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren“, so der Sportliche Leiter. Jetzt macht sich der Verein berechtigte Hoffnungen, dass der eine oder andere talentierte Kicker aus der Region kurzfristig noch an den Bresserberg wechselt, weil er hier die Chance hat, in der Niederrheinliga zu spielen.

Die Testspiele des 1. FC Kleve während der Vorbereitung - Mittwoch, 8. Juli, 19.30 Uhr: SV Schermbeck - 1. FC Kleve; Samstag, 11. Juli, 15 Uhr: 1. FC Kleve - Sportfreunde Lowick; Sonntag, 19. Juli, 15 Uhr: SV Sodingen - 1. FC Kleve; Sonntag, 26. Juli, 15 Uhr: VfB Bottrop - 1. FC Kleve; Samstag, 1. August, 16 Uhr: TuS Haffen-Mehr - 1. FC Kleve; Sonntag, 2. August, 15 Uhr: 1. FC Kleve - Duisburger FV 08.